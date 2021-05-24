Дмитровский переулок и Шаболовка станут удобнее для пешеходов

Звенигородское шоссе приводят в порядок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Летний ремонт улиц набирает обороты. Коммунальщики уже начали приводить в порядок Красную Пресню, Звенигородское шоссе, площади около станций метро. Теперь техника и рабочие появились и в других местах.

«В этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах, а в историческом центре мы планируем реализовать несколько не крупных, но важных проектов, - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - В частности, приведем в порядок Дмитровский переулок – небольшую улочку, связывающую Большую Дмитровку и Петровку. Еще один небольшой проект в центре города – территория около флагманского центра «Моя работа» на Шаболовке, 48».

ЧТО СДЕЛАЮТ

1. В Дмитровском переулке:

- сохранят одностороннее движение. Но за счет оптимизации ширины полос места на тротуарах прибавится;

- на проезжей части появятся «карманы», за счёт этого больше станет парковочных мест. Из них 3 места - с зарядными устройствами для электромобилей;

- откроют 5 велопарковок;

- расширят водосточную сеть и поставят 7 новых дождеприемных решеток для борьбы с подтоплениями;

- вместо подвесного освещения подключат 8 фонарей в историческом стиле;

- воздушные кабельные линии уберут под землю.

2. Около флагманского центра «Моя работа» на Шаболовке, 48:

- заменят асфальт и откроют парковку;

- пешеходную зону замостят гранитной плиткой;

- провода спрячут под землю;

- поставят 8 энергосберегающих фонарей с приятным мягким светом;

- высадят 50 квадратных метров цветников, 125 кустарников и более 800 квадратных метров газона;

- около входа в здание поставят летний павильон с навесом для занятий и презентаций.

КОГДА ОТКРОЮТ

Основные работы планируют завершить:

- в Дмитровском переулке - к сентябрю;

- на Шаболовке - до конца этого года.

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