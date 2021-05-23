Птиц там нет: Пожар на «Щелковской птицефабрике» тушат 75 человек

Пожар на территории «Щелковской птицефабрики» начался 24 мая около 13.30. Фото: ГУ МЧС по Московской области

Пожар на территории «Щелковской птицефабрики» начался 24 мая 2021 около 13.30. Тогда поступило первое сообщение о возгорании. На место оперативно прибыли спасатели.

Все началось с пожара в небольшом здании на 50 квадратных метрах, а потом разгорелось – огнем охвачена уже площадь в 70 раз больше. По предварительной информации, загорелись паллеты (относятся к транспортной таре).

- Горит нежилое здание в городском округе Лосино-Петровский, деревня Осеево. Опасность составляют деревянные паллеты на открытой площадке, размеры в плане 30х20. Рядом еще и сэндвич панели, - рассказали в ГУ МЧС по Московской области.

- А птицы есть?

- Территория ЗАО «Щелковская птицефабрика» не действующая, помещения сдаются в аренду.

Огонь охватил стену еще одного цеха. Спасатели оценили, что площадь пожара составляет уже почти 4 000 квадратных метров, поэтому попросили дополнительные составы. На тушение прибыли 67 человек и 19 пожарных машин. Позже количество спасателей увеличилось до 75 человек.

- Площадь пожара 3500 квадратных метров, в 15.30 локализация огня. По предварительным данным пострадавших нет. На месте 23 пожарных машин, - уточнили в ГУ МЧС по Московской области.

Подмосковные спасатели локализовали огонь на площади 3500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Московской области

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