Брать трубку или нет: жители Москвы сообщают о ежедневных звонках таксофонов

За последнюю неделю в редакцию «Комсомолки» поступило сразу несколько обращений от читателей, которые сообщали, что услышали звонки из уличных телефонов - таксофонов. Похожие истории также стали появляться в районных пабликах столицы. Для многих москвичей стало открытием, что таксофоны до сих пор работают, хотя в современной столице рабочих уличных телефонов аж 918 штук.

Рассказы очевидцев были почти одинаковые. Москвичи шли по своим делам, как их останавливал звонок из таксофона. Кто-то проходил мимо, но обратил внимание, что звонки каждый день примерно в одно время. Некоторые даже осмелились взять трубку и становились невольными участниками непонятных разговоров – неизвестный по имени Олег рассказывал случайному собеседнику о том, как уберечься от телефонного мошенничества.

На выходных журналист «Комсомолки» решила выяснить, действительно ли в Москве ожили таксофоны, и что же все-таки с ними происходит. Связавшись с одним из очевидцев, я пришла к одной из работающих телефонных будок. В начале девятого из таксофона раздался звонок.

- Алло, - говорю в трубку, хотя звонят же точно не мне.

- Алло, могу я услышать Виктора Станиславовича? – спросил неизвестный мужчина.

А я не отвечаю. Никакого Виктора Станиславовича, конечно, я не знаю. Дальше звучит еще один мужской голос: «Добрый день, это зависит от вашей способности слушать». Мужчины между собой общаются, обсуждают сомнительный перевод в 143 тысячи рублей. Один просит подтвердить его, второй как будто троллит. В какой-то момент я понимаю, что слышу пример реального диалога с телефонным аферистом. После непродолжительной словесной перепалки один из мужчин представился голосовым ассистентом Олегом, после чего его собеседник бросил трубку.

Разговор завершился. В этот момент я буквально не понимала, что делать, стала смотреть по сторонам. Мимо проезжает современный электробус, мужчина садиться за руль черного джипа, мама с ребенком идут на прогулку. А я держу трубку таксофона и думаю, кто это звонил, и что делать дальше.

Разговор, свидетелем которого мне пришлось стать, похож на какое-то неформальное оповещение населения о том, как уберечься от встречи с мошенником. Осталось понять, кто за этим стоит. Среди русскоговорящих голосовых ассистентов известны роботы нескольких крупных компаний, и только один – мужчина с таким узнаваемым голосом – Олег от Тинькофф. Впрочем про такие обзвоны от имени голосового ассистента в компании пока умалчивают.

И дополнительный совет от «КП»: таксофоны в городе, как оказывается, все рабочие и звонить по ним можно бесплатно на мобильные и городские номера. Имейте это ввиду, когда внезапно закончатся деньги на вашем личном мобильном или невовремя разрядится смартфон.