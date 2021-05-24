В центре Москвы открылся музей нефти

Сергей Собянин и президент Лукойла Вагит Алекперов открыли музей нефти на Сретенском бульваре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторая вода Земли, кровь экономики, чёрное золото - таких эпитетов удостоилась нефть. Этому ценному и полезному ископаемому уже посвятили в столице интерактивную экспозицию «Нефть» в павильоне №25 на ВДНХ.

Сегодня, 24 мая, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Лукойла Вагит Алекперов открыли музей нефти на Сретенском бульваре. Событие приурочено к 300-летию российского нефтяного дела.

«Сегодня нефтяная отрасль это реально высокотехнологичная отрасль, которая впитывает в сети лучшие мировые знания, - сказал Собянин. - В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но в Москве есть огромные отряды людей, которые двигают академическую, прикладную науку, образование, которое работает в значительной части на нефтяную отрасль страны, делая ее передовой. Конечно, 300-летие нефтяной отрасли для Москвы это тоже значимое событие, и я благодарю Вагита Юсуфовича, что он уже открывает второй музей нефти».

По его словам, нефтяная отрасль России занимает весомую долю в промышленности, в бюджете страны.

«Без нефтяной отрасли, наверное, не было бы России в том понимании, в котором мы ее знаем, - отметил мэр. - Не было бы побед, в том числе и в Великой Отечественной войне, не было бы экономического бурного развития послевоенного периода».

ЧТО УВИДИМ

Экспозиция в музее нефти на Сретенском бульваре рассказывает о зарождении, становлении и развитии нефтяной отрасли страны. В здании разместились:

- более 20 тематических зон - «Керосиновый мир», «Бензиновый мир», «Товарищество братьев Нобель», «Технологический прорыв инженера Шухова» и др.;

- уникальные артефакты, например, посетители могут посидеть за рулём настоящего американского Форда Т или рассмотреть оригинальные драгоценности семьи Нобелей, выполненные ювелирным домом Фаберже;

- иммерсивная зона, в которой на 360 градусов развернут панорамный экран, промовизоры с объемной голографией узнаваемых объектов нефтяной компании;

- детализированный гранд-макет нефтедобычи в Российской империи с видеопроекцией;

- зона «Дом культуры «Нефтяник» - в интерьере советского дома культуры можно посмотреть кинофильмы, послушать песни, посвящённые труду нефтяников, увидеть тематическую коллекцию советского агитационного плаката.

В музее будут проводить обзорные и специализированные экскурсии, а также научные конференции, семинары, тематические встречи, занятия со студентами.

Экспозиция станет площадкой для обмена опытом специалистов, занятых проектированием и созданием современных музейных и выставочных экспозиций.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. «Сретенский бульвар», Сретенский бульвар, д. 9/2, стр. 1.

КАК ПОПАСТЬ

Запись на посещение музея откроется в течение 2021 года. Предварительный заказ экскурсий по свободной записи - на сайте компании и по электронной почте Museum.Lukoil@lukoil.com.