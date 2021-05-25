Как не заблудиться во время «грибной охоты»

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Фото: ЛизаАлерт

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов провел обучающий урок в Парке Горького для грибников на тему «Как не заблудиться в лесу и что необходимо для выживания в нем».

«С наступлением теплой погоды многие жители России отправляются собирать ягоды и грибы в окрестных лесах. По статистике «ЛизаАлерт», большое количество случаев пропажи людей приходится именно на этот период, - отметил эксперт по безопасности. - При этом не важно: опытный грибник или новичок, один отправился в лес или вместе с группой, - вероятность потеряться или получить травму во время прогулки одинаково высока».

Лес - это агрессивная среда для человека. На его пути может встретиться болотистая местность, дикие животные. Поэтому, по словам Олега Леонова, перед тем как отправиться в поход, необходимо подготовиться к непредвиденным ситуациям. Для начала оповестить свое окружение, куда и во сколько вы собираетесь, также желательно уточнить, с какой стороны вы будете заходить в лес. С собой взять запас воды и питательный перекус, нужные вам лекарства. Кроме того, свисток поможет подать звуковой сигнал без потери голоса, а компас - сориентироваться, если вы сбились с правильного пути. Также при себе обязательно иметь спички или зажигалку.

Обязательно зарядите батарею телефона. Зачастую даже в труднопроходимых лесах мобильная связь работает, и с помощью карт можно проложить маршрут домой. В случае, если телефон способен передавать координаты, необходимо послать их родственникам или спасательным службам. Для детей или пожилых людей, которые не являются продвинутыми пользователями смартфонов, существуют GPS-брелоки, которые также являются помощниками в поисках.

Как себя вести, если вы уже потерялись?

«Во-первых, не паникуйте. Паника - злейший враг всегда и во всех ситуациях. Во-вторых, оставайтесь на месте. Вызовите спасателей по номеру 112 или обратитесь в поисковые службы. Обзванивать всех родственников не нужно, это только займет линию и будет разряжать ваш телефон, - отметил Олег Леонов. - Если слышите голоса людей в лесу, подайте им звуковой сигнал, шумите, постучите палкой о дерево. И главное: не пытайтесь выйти самостоятельно. В 90% случаев люди выбирают неправильное направление, и поисковая операция осложняется и затягивается».

Для справки

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» - это сообщество добровольцев, занимающееся поиском пропавших людей.

Номер круглосуточной горячей линии: 8-800-700-54-52.