И на Мичуринском проспекте будут яблони цвести!

Евгений Попов (на фото - второй слева): - Нужно, чтобы жители сами определяли те места, где высадят деревья. Фото: Елена НАЗАРОВА

Майская Москва зеленее с каждым днем. А в выходные красоты стало еще больше. Жители юго-запада столицы взялись за лопаты и саженцы и украсили Мичуринский проспект. Проект озеленения одной из центральных автомагистралей города стартовал при поддержке тележурналиста Евгения Попова.

- Мы гуляли здесь по Мичуринскому проспекту, жители рассказывали о своих проблемах, показывали: «Вот здесь было дерево, вот тут их вырубили», - поделился Евгений. - Возникла такая идея, давайте соберем подписи, обратимся к исполнительной власти и озеленим проспект. Москвичи собрали 1100 подписей, сами выбрали, какие деревья и где они хотят видеть. Это прекрасно, это живые люди, которые живут рядом, они большие молодцы.

На высадку деревьев горожане пришли целыми семьями, к ним также присоединились студенты, волонтеры. А в первых рядах, конечно, старожилы района.

- В начале 50-х мой отец работал на Дорогомиловском химическом заводе начальником конструкторского отдела, был там же секретарем парткома, - вспоминала 75-летняя москвичка Ольга Георгиевна. - Мне тогда было лет шесть или семь. Помню, на субботнике на будущем Мичуринском проспекте мы с папой высаживали яблони. Многие из них сохранились, цветут, плодоносят. К сожалению, во время строительства проспекта и метро часть деревьев вырубили. Приятно, что сегодня вместе с соседями я могу высадить новые яблони на том же месте, как когда-то с папой. Сама помогала собирать подписи жителей нашего района, чтобы у нас всегда здесь было зелено, уютно, красиво.

ПОД КРЫЛОМ БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Новые деревья, кстати, высаживали по науке - под присмотром специалистов расположенного рядом Ботанического сада МГУ. Именно они подготовили по просьбе активистов экспертное заключение. «Мы дали добро на высадку яблонь сортов белый налив и антоновка, - рассказал директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб. - В городе от деревьев много пользы: поглощают углекислый газ, отдают кислород, собирают пыль и вредные примеси, листва гасит шум от машин. Жизнь людей становится более здоровой, а не только красивой. Сегодня у нас первый шаг, и, как уже обсуждалось, есть планы по озеленению до конца Мичуринского проспекта».

Эти планы сразу подтвердил Евгений Попов. «Сейчас высадим 130 деревьев, далее хотим на всем протяжении Мичуринского проспекта высадить еще до 500 деревьев, - сообщил тележурналист. - Среди них будут и липы, и березы, клены, это то, что запрашивают жители».

СРУБИЛИ ОДНО ДЕРЕВО - ВЫСАДИЛИ ДВА

Каждому жителю, конечно, хочется любоваться цветущими яблонями и другими деревьями по всему городу. Чтобы сохранить зеленые легкие столицы, тележурналист Евгений Попов предложил повысить штрафы за незаконную вырубку деревьев, а также ужесточить за этим контроль.

«Инициатива компенсационного озеленения продолжает действующие постановления, - отметил Попов. - Город должен развиваться, мы понимаем, что избежать вырубки зеленых насаждений где-то нельзя, где-то в принципе можно. Во-первых, надо усилить контроль за вырубкой, повысить десятикратно штрафы за незаконную, неприемлемую вырубку зеленых насаждений. Во-вторых, новые деревья должны появиться в тех местах, где были утрачены старые».

По его словам, в разнице посадки и вырубки зелени не должно быть разноса по районам в десятки километров.

«Нужно, чтобы жители сами определяли те места, где высадят деревья, - подчеркнул тележурналист. - После консультации с жителями необходимо проводить компенсационные озеленения. И еще одна деталь, я уверен, что если вырубили одно дерево, должны посадить два. То есть одно к двум, тогда и будет компенсация».