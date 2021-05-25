В Новой Москве построят часовню в память о подвиге Евгения Родионова

Первый зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин. Фото: Виктор КИБУС

В поселении Щаповское в Новой Москве построят часовню в память о подвиге солдата Евгения Родионова и погибших воинах Великой Отечественной войны, Афганистана и Чечни. Об этом рассказал первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Госдумы России Дмитрий Саблин.

«В годовщину 25-летия со дня гибели новомученика воина Евгения мы строим часовню, которая станет местом поклонения для паломников, ежегодно приезжающих к его могиле на Сатино-Русском кладбище, - сообщил ветеран боевых действий. - Вместе с матерью Евгения, Любовью Васильевной Родионовой, мы решили, что это будет часовня воинской славы, посвященная памяти защитников, отдавших жизнь за Родину и веру в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и Чечне».

Часовню строят на территории храма Вознесения в деревне Сатино-Русское близ воинского захоронения пограничника Евгения Родионова, казненного чеченскими боевиками в мае 1996 года. После 100 дней пыток в чеченском плену Евгению предложили сохранить жизнь, если тот откажется от веры и снимет православный крестик. 19-летний пограничник отказался снимать нательный крест, за что был казнен. Для многих Евгений стал символом мужества, чести и верности. Посмертно награжден орденом Мужества.

Как уточняется, часовня-сень (часовня над местом погребения) будет открытым арочным сооружением с цельнометаллическим куполом. В центре часовни будет установлена мраморная плита с изображением трех воинов -

Великой Отечественной войны, Афганистана и Чечни.

«Мемориал будет открыт в середине июля 2021 года», - пообещал Дмитрий Саблин.