Собянин и Володин открыли выставку о реновации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Реновация в столице ускоряется с каждым годом. С начала переселения новоселье уже отметили 30,2 тысячи участников программы. Об этом и других деталях проекта рассказывает выставка «Московская реновация: шаг в будущее». Экспозицию открыли сегодня, 25 мая, в здании нижней палаты парламента на Охотном ряду председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сама программа беспрецедентная и по способу принятия - люди голосовали двумя третями, были возможности проголосовать через МФЦ, «Активного гражданина», просто на собрании жителей, - сказал Собянин. - Пока на этом этапе необходимо реализовать тот гигантский объем, который уже заложен в программу. Программа беспрецедентная с точки зрения социальных гарантий. Мало где в мире такие программы реализуются для граждан бесплатно. Более того, мы уже имеем конкретный опыт переселения из ветхого жилья».

По его словам, во время обсуждения проектов новых кварталов учитывалось большинство пожеланий москвичей.

«Сегодня уже есть беспрецедентные случаи, когда весь дом переселяется без единого судебного иска, - отметил мэр. - Это говорит о качестве предложенных квартир и конкретной, персональной работе с жителями».

ЧТО ПОКАЖУТ

Выставка будет проходить в Государственной Думе в течение ближайшей недели. Ее смогут увидеть сотрудники и посетители здания нижней палаты парламента.

Экспозиция рассказывает о разработке и утверждении программы, первых результатах и перспективах.

На семи светодиодных экранах представлены текстовые и графические материалы, фотографии и видеоконтент.

С помощью интерактивной информационной стойки с тач-экраном можно посмотреть карту программы реновации с делением по округам, районам и кварталам. На ней отмечены дома, попавшие в программу, и стартовые площадки.

На других стендах:

- этапы переселения;

- интерьеры новых квартир с улучшенной отделкой;

- благоустройство дворов;

- информация о возможности увеличения жилплощади за дополнительную плату.

Кроме того, с помощью QR-кода можно найти ответы на часто задаваемые вопросы о программе реновации.

ЦИФРЫ

Программа реновации утверждена правительством Москвы 1 августа 2017 года. В ней участвуют 5175 пятиэтажек, построенных по типовым проектам в 1957 - 1968 годы, а также похожие по конструкциям дома.

Сейчас для переселенцев:

- подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 миллиона квадратных метров во всех округах города. Это позволит переселить 250 тысяч жителей;

- готовы 114 стартовых домов площадью 1,3 миллиона «квадратов»;

- проектируются и строятся 263 дома площадью 4,6 миллиона квадратных метров;

- разработано и утверждено 88 проектов планировки новых кварталов.

К 2024 году планируют построить 5 миллионов квадратных метров жилья для программы реновации с учетом ранее возведенных домов. Благодаря этому начнется переселение около 160 тысяч жителей.

Сегодня в 89 стартовых домов переезжают 38 тысяч жителей из 256 домов. При этом полностью переселено более 30 тысяч человек.