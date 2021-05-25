В Москве сообщили о минировании метро, аэропортов, вокзалов и гостиницы «Космос»

Якобы позвонил неизвестный и сообщил о предстоящих взрывах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве днем 25 мая появились сообщения о минировании метро, аэропортов, вокзалов и гостиницы «Космос». Якобы позвонил неизвестный и сообщил о предстоящих взрывах.

- Данные сообщения появились в ряде СМИ, мы проверяем информацию. В полицию этот человек не звонил. Мы выясняем, откуда взялась эта информация, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Тем временем, в аэропорту «Домодедово» рассказали, что сообщение о минировании действительно было.

- При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности, - рассказали kp.ru в пресс-службе аэропорта «Домодедово».

В аэропорту «Шереметьево» сообщили, что работа продолжается в штатном режиме. Столичный метрополитен работает в обычном режиме, никаких официальных сообщений о закрытии станций не было.

- Все станции метро работают в штатном режиме. Движение на всех линиях осуществляется в соответствии с графиком, - рассказали kp.ru в Московском метрополитене.

Поезда на Московской железной дороге идут без опозданий, столичные вокзалы открыты.

- Мы работаем обычно, идет бронирование номеров, никакой эвакуации не было, - сказали в гостинице «Космос».

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