В Москве сообщили о минировании метро, аэропортов, вокзалов и гостиницы «Космос»

Якобы позвонил неизвестный и сообщил о предстоящих взрывах
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Москве днем 25 мая появились сообщения о минировании метро, аэропортов, вокзалов и гостиницы «Космос». Якобы позвонил неизвестный и сообщил о предстоящих взрывах.
- Данные сообщения появились в ряде СМИ, мы проверяем информацию. В полицию этот человек не звонил. Мы выясняем, откуда взялась эта информация, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.
Тем временем, в аэропорту «Домодедово» рассказали, что сообщение о минировании действительно было.
- При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности, - рассказали kp.ru в пресс-службе аэропорта «Домодедово».
В аэропорту «Шереметьево» сообщили, что работа продолжается в штатном режиме. Столичный метрополитен работает в обычном режиме, никаких официальных сообщений о закрытии станций не было.
- Все станции метро работают в штатном режиме. Движение на всех линиях осуществляется в соответствии с графиком, - рассказали kp.ru в Московском метрополитене.
Поезда на Московской железной дороге идут без опозданий, столичные вокзалы открыты.
- Мы работаем обычно, идет бронирование номеров, никакой эвакуации не было, - сказали в гостинице «Космос».
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