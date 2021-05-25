В Москве продают правительственный лимузин времен Брежнева за 19 млн рублей

Раскрыть тайну, кто ездил на этом авто, продавец готов только при покупке Фото: Личный архив героя публикации

Продать ретро-машину можно только с хорошей историей. Указав стоимость 19 млн рублей на ЗИЛ-114, продавец написал, что купить такой лимузин в СССР было невозможно.

- Это легковой автомобиль высшего класса с кузовом «лимузин». Выпускался и собирался вручную на Заводе им. Лихачева с 1967 по 1978 годы. Купить такой лимузин в СССР было просто невозможно, - значится в объявлении.

Звоню владельцу ретро-машины, чтобы узнать, кому принадлежала машина. Понятное дело, что лимузин использовался высшим руководством страны.

- Это машина, на которой ездил Леонид Брежнев?

- Такую информацию по телефону не скажу - только при покупке. Эти машины не продавались, каждая закреплялась за определенным чиновником, - рассказал владелец Александр.

- Машина сейчас на ходу? Где она была последние годы?

- Да, она на ходу. Последний раз выезжал на ней 9 мая. Последние годы она была в частной коллекции. Вообще после списания машины возвращали на завод, где их уничтожали, так как конструкция автомобиля была под грифом «совершенно секретно».

Указав стоимость 19 млн рублей на ЗИЛ-114, продавец написал, что купить такой лимузин в СССР было невозможно. Фото: Личный архив героя публикации

Продаваемая машина 1973 года выпуска с пробегом в 15 000 км. Она имеет дисковые тормоза на всех колесах, между водительским местом и пассажирским отсеком есть стеклянная перегородка с электроприводом, кондиционер и на замках дверей блокировка. В салоне приборная панель была выполнена из шпона орешника или карельской березы.

Из истории машины известно, что с конвейера завода имени Лихачева сошло всего 113 экземпляров «лимузинов» - все они предназначались только для первых лиц страны. Сохранившихся до нынешних времен ЗИЛ-114 - единицы.