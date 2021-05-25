В Москве крупный пожар: горит двухэтажное здание в Тессинском переулке

Довольно быстро огонь распространился на общей площади около 800 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Москве

В столице загорелось двухэтажное здание в Тессинском переулке в Таганском районе. Спасатели выехали изначально на Серебряническую набережную, так как очевидцы сообщили о пожаре по данному адресу.

- Адрес изначально был другой, но спасатели все равно нашли загоревшееся здание. Это двухэтажное неэксплуатируемое здание, оно находилось на демонтаже. Загорелась крыша, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Довольно быстро огонь распространился на общей площади около 800 квадратных метров. Для ликвидации пожара потребовались вертолеты, чтобы сбрасывать воду с воздуха.

Фото: ГУ МЧС по Москве

О загоревшемся здании известно, что это постройка 1956 года. Изначально строили одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 485 квадратных метров. Совсем близко расположены жилые дома, но угрозы нет – огонь не перекинется на соседние здания.

- Обстановка на месте пожара спокойная. Информации о пострадавших не поступало. Принятыми мерами в 14.15 пожар локализован, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.