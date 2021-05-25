Москвичей предупредили о заморозках в конце мая

Температура воздуха может опуститься до -1 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние дни мая в московском регионе ожидаются заморозки. Синоптики говорят, что утеплять нужно не только дачные растения, но и самим москвичам доставать куртки и ботинки. Температура воздуха может опуститься до -1 градуса.

- Похолодание начнется уже в воскресенье, 30 мая. Теплые южные ветра сменятся на холодный северно-восточный, мы попадем под влияние циклона, который будет проходить над Коми. Нас ждет 30, 31 мая и 1 июня практически стратосферный холод, - рассказала kp.ru Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

В столице ожидаются дожди, температура воздуха опустится до +5… +7 градусов. Для июня – это холодновато, ниже на 3-4 градуса климатической нормы. В области ожидаются заморозки – вероятнее всего, что температура 0… -1 градус будет на севере и северо-востоке Подмосковья.

- Это плохо для дачников, которые посадили теплолюбивые культуры. Если их не укрыть, то можно остаться без урожая. Самые холодные дни будут 31 мая и 1 июня, - говорит Татьяна Позднякова.

Синоптики отмечают, что для столичного региона в июне это редкое явление. Холодная и дождливая погода продержится вплоть до 7 июня.

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