«Газпром нефть» зарегистрировала первую в России блокчейн-платформу для оплаты авиазаправки

«Газпром нефть» зарегистрировала собственную блокчейн-платформу Smart Fuel в реестре российского программного обеспечения (РПО) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Платформа Smart Fuel — первая в стране цифровая система, позволяющая моментально оплачивать заправку самолетов «в крыло». Благодаря запуску блокчейн-платформы время взаиморасчета между топливным оператором и авиакомпанией сократилось с 4-5 дней до 15 секунд.

При использовании Smart Fuel запрос топлива, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Благодаря технологии блокчейн данные о сделках гарантированно сохраняются в системе и доступны всем участникам процесса. Информация из системы Smart Fuel интегрируется в электронное полетное задание авиакомпании и в цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках — это позволяет полностью автоматизировать процесс заправки и обмена данными.

Платформа Smart Fuel прошла успешное тестирование в международном аэропорту Мурманска. За время использования программного комплекса было заправлено уже свыше 100 рейсов авиакомпаний Smartavia. До конца 2021 года планируется расширение применения блокчейн-платформы Smart Fuel в других российских аэропортах, где действуют топливозаправочные комплексы «Газпром нефти». Партнерами проекта выступают ВТБ и Райффайзенбанк.

«Успешное прохождение регистрации в Минцифре означает признание нашей разработки на государственном уровне и среди отраслевых экспертов, - генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров. - Цифровая система Smart Fuel максимально упрощает работу нашим партнерам и повышает финансовую безопасность взаиморасчетов. Наше решение позволяет учесть все потребности авиакомпаний, снизить импортозависимость от иностранных сервисов и имеет высокий потенциал к масштабированию для авиационной отрасли. Smart Fuel — это удобный продукт, который мы готовы предложить всем участникам рынка».

Обратим внимание, что «Газпромнефть-Аэро» занимает лидирующие позиции на авиатопливном рынке России по объему розничной реализации. Клиентами компании являются свыше 260 российских и иностранных авиаперевозчиков, среди которых «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, «Роял флайт», «Волга-Днепр» и другие.