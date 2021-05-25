«Газпром нефть» создала первый в мире NFT-пресс-релиз

«Газпром нефть» стала первой в мире компанией, которая выпустила пресс-релиз в формате NFT (невзаимозаменяемого токена). Создание уникального релиза — часть кампании «Газпром нефти» по продвижению первой в России блокчейн-платформы заправки самолетов Smart Fuel.

Впервые корпоративный пресс-релиз превращен в цифровой артефакт (смарт-релиз): название Smart Fuel изображено в виде цифровых блоков, а сам релиз напечатан шрифтом, который обычно используют программисты. В релизе использован вдохновленный технологией Smart Fuel фрагмент арт-проекта «Цифровые двойники», созданного «Газпром нефтью» и медиахудожником Максимом Жестковым к Петербургскому международному экономическому форуму 2021 года.

Технология NFT позволяет подтвердить подлинность объекта и право собственности на него. Как правило, в NFT превращают цифровые объекты: фото, видео, тексты и даже сообщения в соцсетях. Невзаимозаменяемые токены хранятся в блокчейне – распределенной базе данных, в которой невозможно подделать или удалить записи.

Блокчейн-платформа Smart Fuel также является уникальной программой «Газпром нефти» и первой в российской авиационной отрасли. Этот цифровой сервис моментальной оплаты заправки сокращает время взаиморасчетов между поставщиком топлива и авиакомпанией с 4-5 дней до 15 секунд. Благодаря технологии блокчейн информацию о сделке нельзя изменить, а доступ к базе данных есть у всех участников процесса.

Платформа Smart Fuel прошла успешное тестирование в международном аэропорту Мурманска. За время использования программного комплекса было заправлено свыше 100 рейсов авиакомпаний Smartavia. В 2021 году компания планирует масштабировать платформу Smart Fuel, внедрив расчеты по блокчейн в других международных аэропортах России, где действуют топливозаправочные комплексы «Газпром нефти». Партнерами проекта выступают ВТБ и Райффайзенбанк.

Блокчейн-платформа Smart Fuel зарегистрирована в государственном реестре российского программного обеспечения. Успешное прохождение регистрации в Минцифре означает признание разработки компании на государственном уровне и среди внешних экспертов. В честь официального статуса Smart Fuel «Газпром нефть» выпустила свой NFT.

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Аэро» – занимает лидирующие позиции в России по объему розничной реализации «в крыло». Клиентами компании являются свыше 260 российских и иностранных авиаперевозчиков, среди которых «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, «Роял флайт», «Волга-Днепр» и другие.