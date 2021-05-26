Траекторию научной карьеры закладывать в школе

Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга предложил развивать систему наставничества, которая наладит более тесные связи между высшей и средней школой, решит вопрос ранней профориентации и поможет выпускникам школ в выборе профессии.

«Траектория научной карьеры должна быть привлекательной для современной молодежи, - отмечает ректор вуза. - А начинать этот путь надо еще в школе, запуская модель наставничества, когда в роли наставников выступают студенты и аспиранты. Это должно быть постепенное погружение в мир науки, чтобы школьники научились понимать важность исследований и не потеряли к ним интерес. С поступлением в вуз эта система продолжает действовать, но в роли наставников уже выступают доценты, которые помогают студентам работать над серьезными исследованиями».

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Такая модель, с одной стороны, поможет укрепить связи между средней и высшей школой, а с другой - позволит выстроить систему ранней профориентации: при таком подходе, по словам Мажуги, «к 9 - 10-му классу ученики не только понимают, какие области им особенно интересны, чем бы они хотели заниматься, но и ориентируются в том, как строится научная работа». Не менее важно и то, что в вузы будут поступать мотивированные молодые люди, которые ответственно подошли к выбору института, добавил ученый.