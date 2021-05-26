В столице продадут 27 нежилых помещений через публичное предложение

Покупателями такой недвижимости могут стать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели Фото: Василий Вахрин

В столице на продажу через публичное предложение выставлены 27 нежилых помещений свободного назначения под коммерческие цели. Их площадь - от 43,4 до 1723,8 квадратного метра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«При продаже через публичное предложение снижение начальной цены в ходе электронных торгов может составить до 50 процентов, - сказал заммэра. - Сейчас на продажу выставлены нежилые помещения в 10 округах столицы. Будущие собственники смогут открыть в них офисы, магазины и любые другие коммерческие учреждения, которые по закону можно разместить в жилых домах. По итогам первого квартала 2021 года через публичное предложение город продал 51 нежилое помещение общей площадью 9,7 тысячи квадратных метров, а цена квадратного метра по итогам торгов составила 80,1 тысячи рублей».

Покупателями такой недвижимости могут стать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, кроме некоторых государственных и муниципальных предприятий и учреждений.

«Больше всего помещений находится на юго-западе столицы — шесть, - отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Пять продается на юге, по три — на севере, северо-востоке и на юго-востоке Москвы, по два — на западе и востоке, и по одному объекту выставлено на северо-западе, в центре и в Зеленограде».

Самый крупный объект площадью 1723,8 квадратного метра продается в центре столицы на Средней Переяславской улице. Его начальная цена - 94,5 миллиона рублей. А самое небольшое по площади помещение - в Южном округе на улице Симоновский вал. Цена за него стартует от 3,4 миллиона рублей.

По всем объектам ведется заявочная кампания. Продажа состоится в электронной форме. Все лоты доступны для просмотра в онлайн-режиме с помощью функции «360». Подробности - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа для бизнеса».