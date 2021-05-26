Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Безработных в столице стало вдвое меньше»

Сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020 – апрель 2021 года находится в положительной зоне Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ситуация на столичном рынке труда стабилизировалась практически по всем параметрам. На конец апреля уровень зарегистрированной безработицы в Москве снизился и составил 0,71%. Зарегистрированных в службе занятости безработных стало меньше с начала года на 45,8%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020 – апрель 2021 года находится в положительной зоне и составляет 178 тысяч человек, - отметил заммэра. - Наибольший прирост принятого на работу персонала по сравнению с прошлогодним апрелем зафиксирован в динамично развивающихся отраслях: разработке программного обеспечения - 35,9 тысячи человек, здравоохранении - 30,3 тысячи человек, строительстве и розничной торговле - по 22,6 тысячи человек, оптовой торговле - 20,9 тысячи сотрудников».

Резко снизился и уровень напряженности на московском рынке квалифицированного труда. По данным HeadHunter, этот показатель – отношение количества резюме к числу вакансий – с начала 2021 года устойчиво был ниже, чем за те же месяцы 2020 года.

«В Москве в апреле этого года на одну вакансию приходилось 6 резюме, в то время как в апреле 2020 года - 12 резюме на вакансию, - подчеркнул руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов. - За четыре прошедших месяца уровень напряженности снизился на 28,7 процента к январю-апрелю 2020 года. Причина – рост экономики и как следствие - опережающая активность работодателей в поиске новых сотрудников для расширения бизнеса. Количество вакансий выросло на 39 процентов к январю-апрелю 2020 года, количество резюме – всего на процент».

Рост новых рабочих мест идет параллельно с увеличением средних зарплат. В январе-марте 2021 года номинальная зарплата поднималась в большинстве отраслей городской экономики на 8,9% по сравнению с теми же месяцами 2020 года. При этом реальная зарплата выросла на 4,1%.

По данным Аналитического центра Москвы, самые высокие заработки в столице - в строительстве, розничной торговле, профессиональной, научной и технической деятельности, обрабатывающих производствах, информации и связи, здравоохранении, а также в высокотехнологичной промышленности.