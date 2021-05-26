Центр «Бизнес.Техноград» открылся на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День российского предпринимательства отмечается в нашей стране сегодня, 26 мая. В профессиональный праздник мэр столицы Сергей Собянин встретился с представителями бизнес-сообщества города в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям «Бизнес.Техноград» на ВДНХ. Среди них - участники проектов «Бизнес уикенд.Старт» и «Стартап школа МБМ», слушатели акселерационной и преакселерационной программ «Бизнес.Уикенд», члены клуба молодых предпринимателей Business Update и Совета предпринимателей Москвы.

«Сегодня мы открываем еще один дом предпринимателей, уже третий по счету, - сказал Сергей Собянин. - Здесь, в «Технограде» - образование по самым лучшим ведущим и востребованным специальностям города. Вы тоже в этом участвуете или планируете участвовать. Молодые люди должны учиться не абстрактным знаниям, а тому, что требуется для бизнеса. И сегодня в этом замечательном месте открываем еще один такой большой корпус, где не будет обучения профессиям, а будет обучение бизнесу».

Мэр напомнил, что в некоторых странах все ещё действуют жесткие ограничения из-за пандемии. При этом медики не справляются. «Мы справляемся, даем возможность бизнесу спокойно работать, - отметил Собянин. - Вы заметили, что мы с мая-апреля того года уже жестких ограничений не вводили. Это дорого стоило. Самая важная поддержка предпринимательства - это даже не какие-то специальные пакеты финансовой поддержки, а именно дать возможность спокойно работать».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новый центр обучения предпринимательским навыкам и компетенциям «Бизнес.Техноград» находится в павильоне в ландшафтном парке на берегу 4-го Каменского пруда. Внутри:

- 30 учебных аудиторий;

- 3 конференц-зала;

- коворкинг на 110 мест;

- фудкорт.

Для посетителей – ноутбуки и планшеты, сеть Wi-Fi, парковка для велосипедов и самокатов.

Центр стал частью образовательного комплекса «Техноград», в котором любой желающий может пройти обучение или повысить квалификацию по 42 профессиям. В этот комплекс, созданный на ВДНХ, входят ещё 5 корпусов:

- «Сервис.Техноград»;

- «Арт.Техноград»;

- «Цифра.Техноград»;

- «Урбан.Техноград»;

- «Пром.Техноград».

Занятия в центре рассчитаны на людей разных возрастов, начиная со школьников. Образовательные программы «Бизнес.Технограда» учитывают компетенции, необходимые для бизнеса - социальные навыки, управление проектом, финансы и юнит-экономика (unit economics), маркетинг, продажи, формирование команды.

В большом конференц-зале можно проводить кибер-спортивные мероприятия.

Одновременно «Бизнес.Техноград» могут посещать до 1 500 человек.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. «ВДНХ», далее на маршрутных автобусах №5ЗЗ, до ландшафтного парка ВДНХ.

ЦИФРЫ

В Москве насчитывается 764 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Это порядка 13% от всех малых и средних предприятий России.

В этой сфере занят каждый третий житель города – более 3,5 миллионов человек, включая индивидуальных предпринимателей (ИП).

За 2020 год вклад малого и среднего бизнеса в доходы городского бюджета превысил 24% – 560 миллиардов рублей.

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