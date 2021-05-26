Центр им. Д. Рогачева стал научной базой для лечения детской онкологии в России

Александр Григорьевич Румянцев, главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева. Автор фото: Ольга МАКАРОВА

Центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева исполнилось десять лет. Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев рассказал о научных достижениях сотрудников учреждения за последние 30 лет.

РАВНЫЙ ДОСТУП ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

– Александр Григорьевич, Центр им. Д. Рогачева известен научными достижениями. Какие открытия совершили ваши сотрудники?

– Мы перепроверяем гипотезы, составленные на основе фундаментальных открытий. По результатам лечения оцениваем методику. На это требуется не меньше пяти лет. В целом, мы получили серьезные результаты по двадцати программам.

– Какие достижения считаете самыми серьезными?

– Мы создали своей работой, своим примером службу детской гематологии и онкологии в России. Нам удалось организовать работу детских онкоцентров в 64 регионах на базе детских больниц. То, что дети во Владивостоке, Калининграде и Москве лечатся одинаково – по единым стандартам – это самом главное. Это обеспечивает равный доступ к лечению.

– Как именно это организовано?

– Разработали новые протоколы в лечении детского рака. В стенах института детской гематологии, из которого вырос центр им. Д. Рогачева, родились несколько протоколов. Сегодня мы используем наши национальные протоколы, они работают наряду с международными. В 1992 году нашим сотрудником Алексеем Масчаном ребенку сделана первая трансплантация костного мозга. Мы смогли вылечить людей, которые без такой помощи бы погибли. В этом году такое отделение трансплантации костного мозга открылось в Институте им. Блохина. Со временем мы сможем все больше распространять эту технологию.

ОТ ЧЕРНОБЫЛЯ ДО ФУКУСИМЫ

– Насколько широко востребованы ваши методики лечения?

– По решению ВОЗ наш центр обучает специалистов из СНГ и соседних стран. Мы сотрудничаем с крупнейшими университетами США и Европы. Но главное – передаем опыт отечественным медикам. До 2025 года в России построят пять детских онкоцентров – в Воронеже, Краснодаре, Казани, Уфе, Ростове, и сейчас мы готовим кадры для успешной работы этих учреждений. Словом, центр им. Д. Рогачева стал научной базой для российских онкологов.

– Открытия связаны только с лечением онкологии?

– Нет, не только. Например, были серьезные исследования в области анемий – самых частых заболеваний у детей. В диагностике, профилактике и лечении анемий мы дали рекомендации по использованию эритропоэтина (гормона, который улучшает выработку эритроцитов).

– По теме коронавируса врачи Центра работали?

– Наши врачи разработали методику, которая используется при лечении коронавируса. Дело в том, что одной из частых причин смерти здесь является тромбоз. Исследования гемостаза помогают контролировать свертываемость крови. Наши специалисты поделились с коллегами опытом изучения свертывания крови на специальном оборудовании, разработанном в Центре.

– А с чего началась научная работа в вашем Центре?

– После Чернобыльской трагедии в 1987 году мы изучали влияние радиоактивных веществ. Инкомпорированные радионуклиды – ближайшие родственники простых веществ. Например, цезий проникает в клетки под видом калия и вызывает радиолиз воды, у людей начинаются расстройства здоровья. Оказалось, что чистая вода и продукты могут снижать концентрацию радионуклидов и постепенно вытеснять их. Данные, которые мы получили, были представлены в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Они послужили для рекомендаций японским коллегам после аварии на АЭС «Фукусима».