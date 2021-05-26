Собянин предложил бизнес-сообществу столицы подумать о мерах борьбы с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 26 мая, на встрече с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ предложил открывать в столичных ресторанах специальные места для тех, кто сделал прививку от коронавируса.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся, - сказал мэр. - Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть».

По его словам, за год пандемии столица осталась минимум без половины туристов, в основном из других стран. Все это обернулось немалыми потерями для сферы услуг, торговли и общепита.

Представители бизнеса на встрече с мэром предложили смягчить контроль за их работой. К примеру, не сразу штрафовать, а сначала дать возможность нарушителю исправиться, выписать ему предупреждение и только потом штраф. Собянин пообещал обсудить это с профильными ведомствами.

Посетители и рестораторы уже обсуждают идею мэра.

- В наших ресторанах антиковидные меры с самого начала пандемии достаточно серьёзные, и мы постоянно строго следим за этим, - рассказал «КП» известный ресторатор Александр Раппопорт (в его ведении, например, рестораны «Доктор Живаго» и «Белуга» в отеле «Националь», «Восход» в парке «Зарядье», «Павильон.Пруд.Патрики» на Патриарших прудах. - Прим.). - Идея сделать в зале отдельные зоны для людей с прививками, на мой взгляд, интересная. Но, как и любая инициатива, требует вначале осмысления. Пока сложно сказать, будут ли такие зоны в наших ресторанах.

Среди посетителей мнения разделились. Одни - за свободные от ковида зоны, другие - резко против.

«Мне спокойнее будет в ресторане, если вокруг меня находятся такие же, как я люди с прививками, - говорит москвичка Лариса. - Надеюсь, хотя бы такие правила заставят некоторых задуматься и привиться от коронавируса».

«Зачем делить посетителей, что за дискриминация? - не доволен один из частых гостей столичных кофеен Максим. - Может, у кого-то отвод от вакцинации и никакие прививки нельзя делать. Или вот я, уже переболел, у меня антитела, а мне укажут в ресторане место в какой-то резервации? Тогда я просто не буду ходить в такое заведение».

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что по состоянию на 18 мая первый компонент вакцины в столице получили 1,4 миллиона человек. Ещё 1,3 миллиона сделали и вторую прививку. Но, как подчеркнул мэр, тем не менее доля привившихся от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе. Хотя вакцинация проводится и в торговых центрах, и в парках, и во всех удобных местах.

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