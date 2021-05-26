Машина перевернулась и влетела в остановку на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте машина на большой скорости перевернулась и влетела в остановку. Фото: Предоставлено очевидцами

На Кутузовском проспекте машина на большой скорости перевернулась и влетела в остановку. Семья с детьми, которые ждали автобус, успели отскочить в сторону, а другой мужчина - нет. Предварительно, он пострадал.

- На Кутузовском проспекте, в районе д. 8 автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, пострадал пешеход, который находился на остановке, - сообщили в Департаменте транспорта по Москве.

ЧП случилось на Кутузовском проспекте, в районе д. №8 Фото: Предоставлено очевидцами

На месте сейчас прибыли спасательные службы, в том числе врачи скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. Место аварии огородили.

- Автомобиль двигался по полосе, где едут автобусы. Видимо, потом водитель не понял, куда ему развернуться и совершил резкий маневр, - сообщают очевидцы.

По предварительной информации, пострадал пешеход, который находился на остановке Фото: Предоставлено очевидцами

Пострадавшего уже осматривают медики. Это тот человек, который находился в остановке и не успел отбежать, когда на него наехала машина.

Очевидцы говорят, что перевернулась машина "Лада Калина". Она столкнулась с такси, после чего ее отбросило на тротуар.