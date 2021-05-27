Лазерный тир, фестиваль дворовых игр и селфи со звездой: летние детские лагеря в Москве удивят родителей

Дети в ближайшие три месяца отдыхают от занятий Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Школа, давай, до свидания! Дети в ближайшие три месяца отдыхают от занятий и домашки. А у взрослых на повестке дня главный вопрос - куда девать ребёнка, если нет возможности уехать из столицы. В этом году некоторые детские городские лагеря вновь открывают платный набор. Пока их немного, но в пандемию уже хоть что-то родителям в помощь. Запись на первые смены уже началась. Во всех лагерях в помещениях проводится регулярная уборка и дезинфекция, есть санитайзеры, персонал работает в масках.

Рассказываем, чем могут заняться дети в летней Москве.

А ТЕПЕРЬ - ЙОГА!

С 31 мая по 27 августа в Музее Победы работает детско-юношеский городской клуб «Лето побед». В программе для детей от 8 до 13 лет - патриотические квесты, исторические экскурсии, спортивные олимпийские игры, детская йога, фестивали народных и дворовых игр, часы спорта, посещение лазертага, обучение стрельбе в пневматическом лазерном тире, встречи с интересными людьми разных профессий - телеведущими, блогерами, актерами, мастер-классы. Занятия можно выбрать из нескольких направлений - историческое, экологическое, гражданско-патриотическое, техническое, творческое и др.

График - смена длится на выбор 5 или 10 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 8.30 до 19.00.

Цена за смену - 15 тыс. руб. за 5 дней, 28 тыс. руб. за 10 дней. В стоимость входит питание (завтрак, обед, ужин, бутилированная вода). В детском клубе дежурит служба охраны и сотрудники Росгвардии. Путёвку можно купить на сайте музея.

Адрес: ст. м. «Парк Победы», «Минская», пл. Победы, д. 3.

Детские развлечения в музее-заповеднике "Царицыно" Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЕНЕЦИЯ... В ЦАРИЦЫНО

В Малом дворце музея-заповедника «Царицыно» для детей от 7 до 15 лет открываются «Летние смены». Каждый день - музейные программы, прогулки, игры в парке и занятия в проектах по выбранным темам. Например, участники зелёной смены узнают, кто и как живет в заповеднике, научатся ориентироваться на местности по картам, займутся фотоохотой, подготовят и проведут большой экопросветительский квест для родителей. А в проекте «Под маской Венеции» дети станут жителями нового острова, появившегося в Венецианской лагуне. Им нужно будет обустроить его по правилам Венецианской республики XVIII века. Дети создадут площадь с дворцом дожа, ремесленный квартал, порт и многое другое из подручных материалов в виде большого макета. Участники других смен побывают на спектаклях фестиваля «Дачное Царицыно», встретятся с режиссерами и актерами, узнают о работе музея изнутри.

График - смена длится 12 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 9.00 до 18.00.

Цена за смену - 20 тыс. руб. Питание (обед) оплачивается отдельно за смену - 3400 руб. В течение дня можно неограниченно пить чай в Малом дворце. Запись - у администратора Ирины Романовой i.romanova@tsaritsyno-museum.ru.

Адрес: ст. м. «Царицыно», «Орехово», ул. Дольская, д. 1.

НЕ БИБЛИОТЕКА, А ГОРОД ПРОФЕССИЙ

С 31 мая по 20 августа творческие программы «Арт-Каникулы» проводит Российская государственная детская библиотека (РГДБ). Смены рассчитаны на участников разного возраста - от 6 до 9 лет и от 9 до 12 лет. На выбор темы - морские приключения, палеонтология, царство минералов, город профессий, лесные путешествия и др. В конце каждой смены - показ спектакля или авторского видеоролика, где все роли исполнят участники смены, познавательный квиз или игра-путешествие.

График - смена длится 5 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 10.00 до 14.00.

Цена за смену - 5000 руб. Предварительная регистрация - на сайте РГДБ. В ответ на почту придет письмо с договором и условиями оплаты.

Адрес: ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1.

Школьников на каникулах ждут интересные походы в музеи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДЛЯ ФАНАТОВ МАТЕМАТИКИ

Выпускников 2, 3 и 4 классов зовут на «Математические тропинки». В июне и августе школа с таким названием ждёт фанатов точной науки. Не пугайтесь, весь день зубрить правила и решать примеры не придётся. У каждой смены своя тема - цирк, путешествия, космос, дети шпионов.

В расписании - мастер-классы и игротеки от музейных сотрудников и биологов, уличные прогулки и занятия на спортплощадке. Плюс ежедневные занятия по занимательной математике - два урока по 45 минут с решением нешкольных задачек и придумыванием своих собственных. В середине дня - комплексный горячий обед. А утром и вечером - перекусы выпечкой с чаем и фруктами.

График - смена длится 5 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 9.00 до 18.30.

Цена за смену: стандартный тариф - 18 тыс. руб., специальный (при записи сразу на несколько смен или сразу нескольких детей из одной семьи; или для ребенка из многодетной семьи) - 16 тыс. руб.

Количество мест ограничено - в одной смене не больше 16 человек. Регистрация - на сайте.

В школе также планируется трансляция интерактивных лекций. Желающие смогут подключиться онлайн за 150 рублей.

Адрес: ст. м. «Тургеневская», «Трубная», «Сухаревская», Печатников пер., д. 16.

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ

В июне театр кукол КукLab открывает летнюю театральную лабораторию. Дети с 7 до 14 лет изучат сценическое мастерство и поставят настоящий спектакль на профессиональной сцене театра. В программе - ежедневные репетиции с режиссёром-постановщиком, занятия с художником, изучение истории театра, подготовка декораций и реквизита, мини-тренинги и актёрское мастерство, а также экскурсия по центру города, командные игры, творчество на свежем воздухе. Дети смогут посмотреть на большом экране фильмы о европейском театре и поучаствовать потом в дискуссии с педагогом. В перерывах между занятиями - настольные игры. Ежедневно - 2 перекуса и обед с 13.00 до 14.00. У каждой группы - свой куратор, который находится с детьми в течение всей смены.

График - смена длится 12 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 9.00 до 18.30.

Цена за смену - 27 тыс. руб. Заявку можно оформить на сайте театра.

Количество мест в группе - не более 15 человек.

Адрес: ст. м. «Смоленская», ул. Смоленская, д. 10.

Школьников летом ждет множество интересных занятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

РОДИТЕЛЕЙ ПРИГЛАСЯТ НА ПРЕМЬЕРУ

Ещё один творческий лагерь открывает в июне театр МОСТ. В программе для детей от 9 до 14 лет - мастерские ведущих актеров и педагогов детской учебной студии театра, лаборатория импровизации, создание спектакля от идеи до ее полного воплощения на сцене, работа с гримом, прической и костюмом, изучение жестов, походки и манеры речи.

График - смена длится 12 дней, с понедельника по пятницу, каждый день с 10.00 до 17.00 в разное время для каждой мастерской. Без питания, при желании перекус можно принести с собой.

Цена за смену - 15 тыс. руб. Запись оформляет руководитель детской театральной студии Алла Владимировна Аносова по WhatsApp на номер +7 916 654-67-58.

Адрес: ст. м. «Баррикадная», Новинский б-р, д. 22, стр. 1.

МНЕ ЕЩЁ И ПЕТЬ ОХОТА

Театральная тема не отпускает. Этим летом творческих площадок хватит на всех будущих артистов и режиссёров. Детский музыкальный театр юного актера уже в третий раз проводит летний городской театральный лагерь. Программу для детей от 7 до 15 лет придумал художественный руководитель театра, заслуженный артист России, профессор ВГИК Александр Федоров. В этот раз занятия будут проходить на двух площадках - в новом и старом здании. На групповых уроках и мастер-классах дети изучат азы актерского мастерства, вокала и хореографии. Выпускной работой для участников лагеря становятся отчетные концерты.

График - смена длится 18 дней, с понедельника по четверг, каждый день с 11.00 до 15.15.

Цена за смену - 18 тыс. руб. Запись по тел.: 8 (925) 977-43-45.

Адрес: на выбор - историческая сцена на Малой Дмитровке, д. 8, стр. 4 (ст. м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») или новая сцена на ул. Макаренко, д. 4, стр. 1 (ст. м. «Чистые Пруды»).