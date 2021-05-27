Восьмая сталинская высотка в Зарядье и пантеон вождей на Рублевке: Главархив опубликовал отменённые архитектурные проекты СССР

В Москве могло быть на одну сталинскую высотку больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости продолжают всех удивлять публикациями уникальных артефактов о прошлом столицы. С декабря прошлого года в открытом онлайн-доступе появились материалы о храмах, монастырях и часовнях, уничтоженных в Москве в 1920 - 1930-х годах. Теперь желающим доступны документы о нереализованных архитектурных проектах начала советской эпохи.

На сайте Главархива Москвы в разделе «Об архиве» под строчкой «Уникальные документы» вывешены 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов (см. «Конкретно»). Теперь можно представить, как выглядела бы столица, если бы эти проекты довели до конца.

Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости продолжают всех удивлять публикациями уникальных артефактов о прошлом столицы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«Специалисты Госинспекции по недвижимости провели аналитическую работу и вынесли экспертное заключение, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Они подтвердили, что документация по трем грандиозным советским проектам обладает высокой культурно-исторической и материальной ценностью, а также полностью отвечает критериям, необходимым для ее включения в Госреестр уникальных документов Москвы. Таким образом, документам обеспечат сохранность, а горожане смогут ознакомиться с уникальными материалами».

Специалисты Главархива разыскивают документы и оценивают их важность. А сотрудники Госинспекции по недвижимости выступают в этом деле экспертами.

«Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы продолжаем проект по публикации уникальных документов об архитектурном облике столицы, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. - Все эти материалы представляют очень большую ценность для историков, архитекторов, студентов и всех тех, кто интересуется прошлым города».

Теперь желающим доступны документы о нереализованных архитектурных проектах начала советской эпохи. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КОНКРЕТНО

Среди самых интересных опубликованных проектов:

- пантеон - памятник вечной славы великих людей СССР, куда должны были переместить тела Ленина, Сталина и других государственных деятелей, захороненных у Кремлевской стены. Для пантеона подбирали разные места - Красная площадь, Поклонная гора, Ленинские (сейчас - Воробьевы) горы, парк Горького, Софийская набережная, Рублевское шоссе, парк «Сокольники», Нескучный сад;

- административное здание восьмой высотки в 275 метров в Зарядье. По проекту архитектора Дмитрия Чечулина башня должна была стать главным и самым высоким из восьми сталинских небоскребов, заложенных в день 800-летнего юбилея Москвы. На возведенном к весне 1953 года стилобате восьмой высотки потом появилась гостиница «Россия»;

- Центральный дом колхозника по проекту академика Алексея Щусева. Гигантский комплекс из гостиницы, магазинов, зала сельскохозяйственной выставки и оранжереи. Первый этаж отводили для демонстрации тяжелых экспонатов, включая комбайны.