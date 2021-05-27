В Новой Москве построили школу со скалодромом

Новая школа №547 в поселении Сосенское примет первых учеников уже 1 сентября 2021 года. Фото: Shutterstock

Новая Москва продолжает развиваться. Современные жилые комплексы с детсадами и школами строятся сегодня во многих поселениях. Один из них - «Испанские кварталы» в Сосенском - осмотрел сегодня, 27 мая, мэр столицы Сергей Собянин.

«Школа построена по уникальному проекту, - сказал мэр. - Детский сад рядом тоже создан по уникальному проекту для Москвы, по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и, конечно, технологические возможности новой современной школы».

По его словам, за последние годы в Новой Москве построили около 80 социальных, культурных и бытовых сооружений - дороги, метро, полноценные городские кварталы. «Жилищный комплекс «Испанский квартал» уже построен по городскому принципу не спального района, а такой городской застройки - с бульварами, улицами, объектами соцкультбыта, услугами, - отметил Собянин. - Конечно, важно, чтобы объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность, возводились параллельно строительству жилья. Все эти важные вопросы должны решаться по каждому микрорайону. Комплексность и удобство застройки - важнейший принцип».

В скором времени жилой комплекс в этом районе свяжет со станцией метро «Прокшино» новая 4-полосная дорога. Маршрут длиной более километра соединит Николо-Хованскую улицу и трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. В перспективе эта дорога станет частью строящегося дублёра Калужского шоссе – автомагистрали Мамыри – Пенино – Шарапово.

ЧТО ОТКРОЮТ

Новая школа №547 в поселении Сосенское примет первых учеников уже 1 сентября 2021 года. В 3-этажном здании:

- правое крыло, ближайшее к детским площадкам на школьном дворе, - для младшей школы;

- левое крыло - для учеников средней и старшей школы, а также для лабораторного блока со всем необходимым для занятий робототехникой, 3D-печатью, технологиями «виртуальной реальности» и сити-фермерством;

- на втором и третьем этажах - амфитеатр с мини-скалодромом;

- в центральной зоне - круглый концертный зал-трансформер с артистическими комнатами и кладовой для декораций;

- в специальной арт-зоне ребята смогут учиться живописи, дизайну и архитектуре.

Школа может одновременно принять 1300 учеников.

Рядом откроется новый детский сад на 350 малышей. Он станет первым дошкольным учреждением Москвы, спроектированным по новым для России принципам зонирования помещений.

Фишка детсада - большие окна на высоте всего в 30 сантиметрах над уровнем пола. Внизу - широкие подоконники, на которых удобно сидеть малышам. На втором этаже - кулинариум с бытовой техникой для готовки. Здесь дети смогут осваивать азы кулинарии и выпечки. В здании будет работать бассейн.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили 440 зданий образовательных учреждений. Среди них - 317 детских садов и 123 школы. При этом 256 зданий возвели за счёт городского бюджета, 184 – за счёт инвесторов.

С начала 2021 года открыли 10 образовательных комплексов – 3 школы на 1 000 мест и 7 детских садов на 1 190 мест.

В 2021 - 2023 годах планируют построить ещё 180 новых зданий школ и детских садов.