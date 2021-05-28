Воспитание ученых должно опираться на опыт и технологии

Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН

Специалистов будущего необходимо обучать логическому мышлению, структурированию информации, поиску причинно-следственных связей, а также активнее применять современные технологии в образовании, активнее использовать проектные и игровые методики, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

«В России должны быть созданы все условия для того, чтобы каждый молодой человек мог раскрыть свои таланты, найти место в жизни и добиться успеха, - отметил ученый. - Конечно, в этом помогут цифровые технологии, возможность использовать данные, полученные исследователями всего мира, и общаться с ровесниками и учеными из других городов. Классическая же отечественная школа научит логическому мышлению, структурированию информацию и выведению причинно-следственных связей».

Александр Мажуга уверен, что, несмотря на все сложности, сегодня в России накоплен богатый опыт воспитания будущих исследователей.

«Опыт советской школы нуждается в переосмыслении. Пришло время проанализировать это наследие, отобрать лучшие примеры и воплотить их в жизни», - пояснил ученый. Также, по его мнению, следует внимательно отнестись к разработкам последних десятилетий, чтобы сформировать новый подход к построению образовательной траектории для каждого ученика.

О необходимости развивать наставничество говорил в своем обращении Президент РФ Владимир Путин к участникам просветительского марафона «Новое знание». Он отмечал, что считает Россию страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи, которой надо найти свой путь в жизни и, проявив сильные стороны, двигаться вперед.