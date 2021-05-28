В главном здании МГУ отреставрировали исторический актовый зал

Реставрация МГУ находится под постоянным контролем тележурналиста Евгения Попова (на фото слева) и главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова. Фото: Елена НАЗАРОВА

Эти стены помнят Фиделя Кастро, Махатму Ганди и Мао Цзэдуна. В главном здании МГУ историей дышит буквально каждый камень. На втором этаже в центральном актовом зале ценно все - от дверной ручки до вентиляционной решетки. На днях завершилась масштабная реставрация зала, который, как и все здание МГУ, является объектом культурного наследия регионального значения. Впервые за 70 лет сюда пришли реставраторы.

- Видели бы, в каком состоянии все находилось, - вспоминает представитель реставрационной компании, руководитель проекта Карен Гянджунцев. - От люстр, по сути, ничего не осталось, колонны в трещинах, ветхая ткань на креслах, везде осыпалась краска. Все работы наши мастера проводили под постоянным контролем Мосгорнаследия. Мне, как выпускнику МГУ, было вдвойне ответственно восстанавливать красоту своей альма-матер.

По словам специалистов, лучше всего сохранилась мозаика. Уникальное смальтовое панно площадью более 100 квадратных метров занимает всю стену над сценой. На сверкающем золотом фоне - красные знамена, символы науки - глобус, свитки и факел. Специалисты восстановили утраченные детали, обработали швы и нанесли защитный слой. Весь актовый зал теперь как с иголочки! Лепнина, латунные люстры, светлые колонны, резные деревянные двери, золотистый штоф - глаз не оторвать.

КУЛЬТУРЫ НЕ ХВАТАЕТ

После нашумевшего инцидента с халатной реставрацией некоторых аудиторий МГУ тележурналист Евгений Попов решил вместе с Мосгорнаследием оценить сохранность интерьеров. Напомним, ранее по жалобам студентов и преподавателей вуза выяснилось, что ремонт в учебных залах проходит с нарушениями. В частности, была разломана мебель и испорчена отделка, изготовленная в 50-х годах. Руководство вуза понимает важность проблемы и держит ее на контроле, как и городские власти, и активисты.

- С момента первых обращений общественности мы больше не зафиксировали ни одной публичной жалобы на ремонт в МГУ, - отметил Евгений Попов. - Работы идут

на мехмате, биофаке, мы вместе с Мосгорнаследием осмотрели эти аудитории. Студентам открыт туда доступ для контроля за всеми процессами. Конфликт исчерпан.

- Порой подрядным компаниям не хватает культуры производства работ, с этим мы боремся, - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Серьезных нарушений становится меньше. Например, в актовом зале главного здания МГУ у нас не было никаких замечаний. Напомню, сейчас в столице проводится одна из самых масштабных реставрационных программ в мире. За последние десять лет привели в порядок более 1600 объектов культурного наследия. Не скрою, в законодательстве в этой сфере остаются шероховатости, поэтому мы поддерживаем любую инициативу, направленную на сохранение исторической Москвы.

НУЖНЫ ВЫСОКИЕ ШТРАФЫ И ЗАПРЕТ НА РАБОТЫ

С инициативой об усилении контроля за состоянием исторических памятников архитектуры выступает тележурналист Евгений Попов.

- В нашем законодательстве даже нет такой формулировки, как нарушение культуры проведения ремонтных работ, - говорит Попов. - Кроме того, предлагаю минимальный штраф, который чаще всего назначает суд нарушителю после утраты объектов культурного наследия, увеличить в десять раз. Разве для небедных подрядчиков штраф в 100 тысяч рублей станет наказанием? Они должны жестко нести ответственность. По крайней мере миллион рублей за порчу памятников.

По мнению тележурналиста, нужно запретить компаниям с большим количеством нарушений при реставрации объектов культурного наследия участвовать в подобных проектах.

«Кроме штрафных санкций, должна быть еще и такая опция, как недопущение данной компании и исключение ее из списка участников конкурса на реставрацию или восстановление памятников архитектуры», - считает Попов.