Топ-25 в российской аграрной отрасли

Реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», работа над законодательством в сфере рыболовства и использования биоресурсов, меры поддержки отечественных производителей, а также обсуждение инициатив, обнародованных в послании президента Федеральному собранию, входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в апреле 2021 года.

Виктория Абрамченко.

Лидерами традиционно остаются вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место). Виктория Абрамченко, в частности, в конце апреля заявила об одобрении комиссией правительства по законопроектной деятельности проекта федерального закона, предполагающего введение запрета на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных, а также более строгого режима регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне России.

Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев в апреле принял участие в рабочей встрече с Владимиром Путиным, на которой обсуждались итоги работы ведомства в 2020 году. Он проинформировал главу государства о ходе весенне-полевых работ и обеспеченности аграриев материально-техническими ресурсами, рассказал о планах развития отрасли, в том числе по возвращению в оборот неиспользуемых сельхозземель, мерах поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности, а также работе, которую проводит Минсельхоз в сфере законопроектной деятельности.

Усиливается влияние руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта (с 7-го на 6-е место), призвавшего бороться с «челночным» ввозом в Россию санкционных продовольственных товаров. Выросли позиции в рейтинге заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут (с 12-го на 11-е место). Это произошло в период рассмотрения ведомством заявок на 2022 год в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Алексей Гордеев.

Среди представленных в рейтинге парламентариев наилучшие позиции занимают вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (3-е место), председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (4-е место) и председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров (5-е место). Кашин и Майоров стали сопредседателями рабочей группы по корректировке законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме». Позитивным информационным поводом для первого зампреда Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова (с 10-го на 9-е место) становится высказанное им предложение обратиться в Федеральную антимонопольную службу и Министерство энергетики с призывом принять меры для сдерживания цен на дизельное топливо и сокращения злоупотреблений участниками рынка.

Развивается восходящий тренд для руководителей ряда аграрных регионов: губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 23-го на 19-е место) и главы Алтайского края Виктора Томенко (с 21-го на 20-е место).

Апрель

Методика исследования

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 19 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?»

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 50 наиболее влиятельных деятелей аграрной отрасли.

Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

Полная версия рейтинга доступна на сайте Regcomment.ru.