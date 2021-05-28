Мошенники развели на 14 млн рублей профессора НИИ Сербского, который выявляет преступников

Полицейским предстоит установить лже-банкиров, а также попытаться вернуть профессору честно заработанные деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 70-летняя профессор НИИ Сербского. Работа женщины заключается в проведении психологических экспертиз опасным преступникам, маньякам и психопатам. Профессор выявляет опасные и преступные склонности в характерах и поведении людей и, казалось бы, любого мошенника раскусит на раз-два, однако вышло иначе.

Несколько дней назад на мобильный телефон профессора позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что мошенники оформили на нее кредит и банку очень нужна ее помощь в поимке преступников. Для этого женщине предложили снять все имеющиеся на ее счетах накопления и перевести на специальный безопасный счет, любезно продиктованный позвонившим.

Профессиональное чутье профессора психологии не сработало, она не распознала в мужчине мошенника и попалась на старую и широко известную схему «развода». Женщина отправилась в банк, где сняла со своих счетов крупную сумму денег в рублях и валюте. После этого профессор встретилась со специальным курьером, присланным якобы из банка, который забрал у нее сумку полную наличности и скрылся в неизвестном направлении.

На этом мошенники не успокоились и на следующий день снова позвонили женщине с той же самой легендой, но на этот раз велели профессору оформить на себя кредит на 1 млн рублей. Женщина отправилась в ближайшее отделение банка, получила кредит и сразу же перевела всю сумму на предоставленный лже-банкирами счёт. В конце концов профессор поняла, что ее обманывают и срочно обратилась в полицию.

«Когда профессор поняла, что ей звонят мошенники и деньги она отдала не для зачисления на безопасный счет, женщина сразу позвонила в полицию. Обманутая профессор отдала мошенникам 95 530 евро, 52 392 $ и 2 000 000 рублей. Общий ущерб от действий лже банкиров составил 14 638 191 рубль» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас оперативники разыскивают телефонных мошенников, которые обокрали на 14 млн рублей профессора НИИ Сербского. Полицейским предстоит установить лже-банкиров, а также попытаться вернуть профессору честно заработанные деньги.