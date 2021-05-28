На маршруте МЦД-4 построят новую станцию Поклонная

Движение поездов на МЦД-4 планируют запустить в 2023 году Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

До конца 2022 года на будущей линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) появится новая станция - Поклонная. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Проект планировки территории вдоль Киевского направления МЖД уже утверждён, - рассказал заммэра. - К новой станции Поклонная подведут дороги. От МЦД до остановок общественного транспорта и стоянок такси поставят навесы от непогоды».

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, около будущей станции находятся несколько жилых кварталов, для которых создадут необходимую инфраструктуру.

ЧТО СДЕЛАЮТ

По проекту в районе станции МЦД-4 Поклонная:

- проложат дополнительные пешеходные и велосипедные дорожки;

- откроют маршруты подвоза пассажиров;

- поставят шесть остановок для общественного транспорта;

- построят внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути и соединят его со зданием станции;

- разместят велосипедную и наземную парковку вдоль и с северной стороны 2-го Мосфильмовского переулка.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новая станция Поклонная упростит поездки в микрорайон Сетунь и выезд из него.

Маршрут МЦД-4 «Киевско – Горьковский» соединит в Подмосковье город Апрелевка и микрорайон Железнодорожный города Балашиха.

Его длина - 86 километров.

Время в пути - 135 минут.

На линии 37 станций, с 18 из них - пересадки на метро, МЦК и МЦД.

Открытие четвёртого диаметра улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 миллиона человек. Столица станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других соседних поселений.

Движение поездов на МЦД-4 планируют запустить в 2023 году.