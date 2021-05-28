Собянин: «Половину дипломов Всероссийской олимпиады завоевали московские школьники»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учащихся с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2020 - 2021 учебного года. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учащихся с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2020 - 2021 учебного года. Лучших из лучших чествовали сегодня, 28 мая, в концертном зале «Зарядье».

«Количество дней, времени, когда вы учились дистанционно, самое большое, наверное, из всех школьников страны, - обратился Собянин к победителям и призерам. - Но так было необходимо. И, конечно, мы волновались за вас. Волновались, сможете ли вы освоить предметы, достойно выступить на олимпиадах, показать свои знания - не то чтобы показать, а взять эти знания. Но результат превзошел ожидания. У нас в этом году больше половины всех золотых медалей - это москвичи. Это означает: несмотря на все сложности, проблемы, московское образование выстояло, а вы победили. Почти половина школ вырастили призеров и победителей. Такого никогда не было».

По его словам, это подтверждает качество и доступность московского образования.

Мэр напомнил, что финалисты Всероссийской олимпиады получают денежные призы от 100 до 500 тысяч рублей и возможность поступить на бюджет в лучшие вузы страны.

Собянин также поблагодарил педагогов, администрации школ и родителей, вырастивших талантливых детей.

ЦИФРЫ

Всероссийская олимпиада школьников - крупнейшее в стране интеллектуальное соревнование учащихся. Она проводится в 4 этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам.

Финал в этом учебном году проходил с 20 марта по 30 апреля в 15 регионах страны. В нем участвовали 2 486 московских школьников. Среди них - 266 дипломов победителей и 1 080 дипломов призеров. Всего на счету москвичей рекордное число дипломов – 1 346 (47% от общего числа). Их получили 1222 ребенка из 244 школ.

При этом:

- 1 105 школьников завоевали по 1 диплому;

- 110 – по 2 диплома;

- 7 – по 3 диплома заключительного этапа олимпиады.

Как и в прошлые годы, московские школьники завоевали дипломы по всем 24 предметам.

КСТАТИ

Самыми урожайными для московских школьников оказались олимпиады:

- по экономике - 103 диплома;

- информатике - 86 дипломов;

- русскому языку - 82 диплома;

- физике - 77 дипломов;

- биологии - 75 дипломов.

Впервые в истории Всероссийской олимпиады по немецкому языку победителем стала незрячая школьница из Москвы – Элизабет Пфанненшмидт, школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых. Ей также вручили диплом призера по французскому языку.