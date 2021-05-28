Погода в Москве 29 мая - 6 июня: Синоптики рассказали, какими аномалиями удивит начало лета

В Москву идет похолодание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весна в Москве завершится полярным вторжением - циклоны с Баренцева моря принесут резкое похолодание. Пик его придётся на воскресенье и понедельник, 30 и 31 мая, предупреждают синоптики центра «Фобос». Очень холодной окажется и первая ночь календарного лета - на вторник, 1 июня. В Подмосковье температура будет на грани заморозков. В большинстве районов воздух остынет до +3…+5 градусов. Ниже нуля температура опустится вряд ли, если это и случится, то на северо-востоке области.

Впрочем, уже к концу недели погода станет по-настоящему летней.

В Гидрометцентре России с «КП» поделились подробным прогнозом погоды в Москве на выходные дни и следующую неделю, 29 мая - 6 июня.

В субботу, 29 мая, пасмурно и с небольшим дождем. Ночью +12…+14 градусов, днём +21…+23.

В воскресенье, 30 мая, облачно, с прояснениями, снова с дождями, а также с порывистым северным ветром. Ночью +6…+11, днём всего +14...16 градусов.

В понедельник, 31 мая, переменная облачность, сухо. Ночью зябко, до +3. Днём +12…+17.

Во вторник, 1 июня, тоже переменная облачность, без осадков. Под утро вновь +3, днём потеплеет до +20.

В среду, 2 июня, нас ждет погожий сухой день. Ночью +6…+11 градусов, днём +22.

В четверг, 3 июня, облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура повысится до +9…+14 градусов, днём +22.

В пятницу, 4 июня, в некоторых районах столицы и области возможны небольшие дожди. Под утро +10…+15 градусов, днём вполне приятные +25.

В субботу, 5 июня, погода вновь испортится, станет облачно и сыро. Ночью +10…+15 градусов, днем прохладно, +16…+21.

В воскресенье, 6 июня, облачно с прояснениями, ночью без осадков, +10..+15, днем небольшой дождь. И потеплеет до +27 градусов.