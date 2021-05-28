"Поставят забор и будут брать деньги": в Москве неизвестные захватили парковку с машинами

В Бескудниково неизвестный установили павильон и бетонные блоки. Жильцы опасаются, что здесь хотят устроить платную парковку. Фото: Алиса ТИТКО

В Бескудниково жильцы обеспокоены появлением в жилом дворе неизвестных людей. Они установили металлический павильон и бетонные блоки, преграждающие въезд машин на парковку между корпусами дома №6 на Бескудниковском бульваре.

- Нам перекрыли проезд в свой двор, - говорит местный житель Кирилл.

- "Захватчики" сказали, что теперь парковка будет платной, а нам будут абонементы. Нас никто ни о чем не предупреждал, - говорит местная жительница Наталья.

"Захватчики" сказали, что теперь парковка будет платной, а жильцам будут нужны абонементы. Фото: Алиса ТИТКО

Зеленый металлический павильон выгрузили мужчины, которые представились сотрудниками ЦОДД и частного охранного агентства.

- Нас прислали, мы и охраняем территорию, - сказал неизвестный мужчина.

По телефону в ЦОДД ответили, что работы на Бескудниковском бульваре их организация не проводит. Местные жители вызвали сотрудников полиции.

- Мы проверили документы у этих людей. У них на руках договор безвозмездного пользования земельным участком от 2019 года на срок 11 месяцев. То есть договор просрочен. Сейчас они будут убирать бетонные блоки, которые перегородили въезд на парковку, - сказали представители МВД.

Местные жители вызвали сотрудников полиции. Фото: Алиса ТИТКО

Местные жители вышли из домов и говорят, что хотят организовать дежурство и не допустить во дворе нелегальную платную парковку.

- Уже почти 20 лет здесь хотят что-то построить: то торговый центр, то жилой дом, то платный многоуровневый паркинг. Четыре года назад были общественные слушания и решали, что здесь делать: парковку или детскую площадку? Решили парковку, потому что вокруг все дворы переполнены, здесь в каждом доме по 300-500 квартир. Куда ставить машины? В 2017 году решили сделать бесплатную парковку для людей и зеленую зону для выгула собак, - рассказывает местная жительница Наталья.

Жильцы домов на Бескудниковском бульваре написали заявления в полицию и начали сбор подписей против нелегальной платной парковки.