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Экономика31 мая 2021 8:11

Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Продукция Москвы поставляется в 151 страну мира»

Таких результатов удалось добиться за три месяца этого года
Иван ЛУКИН
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По данным аналитиков Центра «Моспром», главной товарной группой несырьевого неэнергетического экспорта по итогам первого квартала 2021 года стали неоптические измерительные и контрольные приборы

По данным аналитиков Центра «Моспром», главной товарной группой несырьевого неэнергетического экспорта по итогам первого квартала 2021 года стали неоптические измерительные и контрольные приборы

Фото: Shutterstock

В первом квартале 2021 года московскую продукцию поставили в 151 страну на 19,29 миллиарда долларов США в сопоставимых ценах 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы на промышленный экспорт приходится 18,43 миллиарда долларов, а на экспорт продукции АПК – 862,67 миллиона долларов, - отметил заместитель мэра. - Главные агропромышленные товары московских компаний – это шоколадные изделия, детское питание. Наиболее популярными промышленными товарами стали неоптические измерительные и контрольные приборы, радиолокационная аппаратура, низковольтные электрораспределительные устройства, части телекоммуникационной аппаратуры».

Странами-импортерами несырьевой неэнергетической продукции столичных компаний стали: Беларусь (7,52 млрд. долларов США), Китай (2,33 млрд. долларов США), Великобритания (1,96 млрд. долларов США), Казахстан (1,74 млрд. долларов США) и Соединенные Штаты Америки (881,66 млн. долларов США).

По итогам первого квартала этого года на экспорт в Беларусь приходится 39% несырьевого неэнергетического экспорта, 12% - в Китай, 10% - в Великобританию, 9% - в Казахстан, 5% - в Соединенные Штаты Америки и 25% - в остальные страны.

«По данным аналитиков Центра «Моспром», главной товарной группой несырьевого неэнергетического экспорта по итогам первого квартала 2021 года стали неоптические измерительные и контрольные приборы, которые экспортировали на сумму в 4,46 миллиарда долларов США, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Основным импортером таких товаров стала Беларусь. Кроме того, среди наиболее востребованных за рубежом московских товаров радиолокационная аппаратура. Ее экспортировали на сумму в 151,35 миллиона долларов США, низковольтные электрораспределительные устройства – 64,57 миллиона долларов США, части телекоммуникационной аппаратуры на сумму в 44,38 миллиона долларов США. Все эти показатели приведены в сопоставимых ценах 2020 года».

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