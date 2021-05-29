В Москве открылся десятый по счету железнодорожный вокзал - «Восточный»

Для Восточного вокзала построили новое двухэтажное здание. Фото: АГН «Москва»

На востоке Москвы с сегодняшнего дня заработал новый железнодорожный вокзал, десятый по счету. Вокзальный комплекс «Восточный» будет отправлять и принимать поезда дальнего следования, которые ранее обслуживались Курским вокзалом.

В частности речь идет о скоростных поездах «Ласточка» и «Стриж», которые курсируют между Москвой и Нижним Новгородом, Москвой и Иваново. Также вокзал станет станцией для транзитных пассажирских рейсов - например, Санкт-Петербург - Кисловодск, Санкт-Петербург - Волгоград, Санкт-Петербург - Адлер, Мурманск - Адлер и др.

РЖД информирует об изменении в расписании с 29 мая.

«Станция Черкизово находится в Москве по адресу Окружной проезд, д. 7 стр. 1 в одном комплексе со станцией МЦК Локомотив. Проезд на метро до станции Черкизовская Сокольнической («красной») линии или по МЦК до станции Локомотив», - сообщила компания.

Первые пассажиры отмечают, что от метро или МЦК до вокзала можно дойти всего за 5-7 минут.

Для Восточного вокзала построили новое двухэтажное здание. На первом по традиции находятся пункты досмотра, кассы, зал ожидания, кафе. На втором расположена зона повышенной комфортности. Также Восточный оборудований автоматическими камерами хранения, и лифтами.

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