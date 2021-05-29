Во время ливня в Москве подтопило несколько улиц: «Машины по стекла в воде!»

Вода набралась достаточно быстро. Фото: instagram.com/acckaya_sweet/

С утра в субботу во многих районах Москвы начался дождь - сначала просто накрапывал, а потом уж полило так полило! Ливневки на некоторых участках дорог с таким потоком не справляются.

«На Боровском шоссе в районе станции метро «Говорово» произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы», - сообщают в Департаменте транспорта Москвы.

Пробка в сторону МКАД растянулась на 2 километра, в сторону области - более чем на 500 метров.

Очевидцы рассказывают, что вода набралась достаточно быстро - преодолеть это «море» могут только грузовики и внедорожники:

«Легковые машины не могу проехать, а те, кто решился, проезжают по стекла в воде».

По прогнозам, осадки в столице будут продолжаться весь день. Фото: Телеграм Дептранса Москвы

Сообщается также о затопленных участках на проспекте Генерала Дорохова, площади Борьбы, Комсомольской площади.

По сообщению Дептранса, из-за осадков затруднено движение нескольких маршрутов автобусов и электробусов.

По прогнозам синоптиков, осадки в столичном регионе будут продолжаться в течение всего дня.

- Ожидается, что за эти сутки в Москве и Подмосковье выпадет до 10-15 миллиметров осадков. Это до трети месячной нормы, - рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, далее в течение дня ожидается постепенное снижение температуры. На воскресенье и понедельник жителям Москвы и области обещают дневные температуры максимум до +14.