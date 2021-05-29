Собянин и Белозеров открыли новый железнодорожный вокзал Москвы - Восточный

Первые поезда уже прибывают и отправляются с Восточного. Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли сегодня, 29 мая, новый Восточный вокзал для поездов дальнего следования.

«Сегодня большое событие - впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, - сказал Собянин. - Он объединяет Курское направление железной дороги и станции метро, и МЦК, создавая крупный пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до места назначения. Для москвичей это тоже важный транспортный узел, который дает дополнительные возможности и разгружается центр Москвы - одну из самых перегруженных горловин Каланчевско-Курского участка, который больше будет пропускать других поездов. В целом это позитивный проект как для москвичей, так и для гостей столицы».

По его словам, столичные власти вместе с РЖД выполняют крупнейший проект по строительству новых и реконструкции действующих железнодорожных путей, запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Две линии МЦД уже возят пассажиров. Еще три диаметра, связывающие различные направления, строятся.

Глава РЖД Олег Белозеров отметил качественно новый сервис обслуживания пассажиров на вокзале.

«Это возможности для маломобильных людей, новые кассы, новые возможности бесконтактного использования практически всех элементов, - сказал Белозеров. - Это бактерицидные специальные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы. Это аромамаркетинг - мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным, специфичным запахом».

Первые поезда уже прибывают и отправляются с Восточного, например, в Иваново и Нижний Новгород.

«Восточный» стал современным городским вокзалом европейского уровня. Фото: АГН «Москва»

ЧТО ОТКРЫЛИ

«Восточный» стал современным городским вокзалом европейского уровня. Выглядит он так:

- 9,6 тысяч квадратных метров - общая площадь комплекса;

- пассажирский терминал (4,2 тыс. кв. м) и 2 новые пассажирские платформы (5,4 тыс. кв. м) – 1 островная и 1 береговая с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от дождя, снега и солнца;

- залы ожидания и внутренние интерьеры - в светлых тонах со множеством открытых пространств и естественным освещением;

- два выхода – в сторону станции метро «Черкизовская» и стадиона «РЖД Арена» и в сторону Амурской улицы;

- надземный пешеходный переход длиной 50 метров - для пересадки на метро и МЦК по принципу «сухие ноги»;

- зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, а также зал приёма делегаций и бизнес-зал;

- автоматические камеры хранения, универсальные билетные кассы;

- фуд-корт, комнаты матери и ребёнка;

- по всему вокзалу - банкоматы, вендинговые автоматы и автоматы по аренде внешних аккумуляторов (Power Bank), Wi-Fi;

- 4 эскалатора и 3 лифта, в том числе для маломобильных пассажиров – пожилых людей, мам с колясками, инвалидов;

- около вокзала - автобусные остановки, перехватывающая парковка, стоянки каршеринга, такси и зона kiss&ride («поцелуй и поезжай») для быстрой высадки пассажиров личного транспорта.

Рядом строится второй (северный) терминал станции МЦК «Локомотив». Его планируют открыть к осени 2021 года. Тогда же, в октябре, появится проход к зданию вокзала со стороны Амурской улицы.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Восточный вокзал Москвы находится рядом со станциями МЦК «Локомотив» и станцией «Черкизовская» Сокольнической линии метро.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

На «Восточный» перевели 27 пар дальних поездов с Курского вокзала. Среди них:

- поезда «Ласточка» и «Стриж», курсирующие по маршрутам Москва-Нижний Новгород и Москва-Иваново;

- транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

Для подъезда к вокзалу Восточный им выделен третий (транзитный) главный путь МЦК. Причем это никак не повлияет на график движения пассажирских поездов по кольцу.

Благодаря пересадке на МЦК пассажиры дальних поездов смогут быстро добираться до аэропортов. К примеру, поездка до станции «Окружная» для пересадки на аэроэкспресс в Шереметьево займёт 18 минут. Или поездка до станции «Верхние Котлы» для пересадки на аэроэкспресс в Домодедово – 29 минут. А поездка до станции «Андроновка» для пересадки на электричку в аэропорт Жуковский – всего 10 минут.

Ещё новшество - пассажиры, прибывающие из Нижегородской области, смогут оплачивать поездки на МЦК, метро или в наземке Москвы с помощью купленной у себя дома карты «Тройка». Для них поездка станет дешевле за счет бесплатных пересадок, доступных по карте «Тройка».

Быстрее смогут добираться до метро и жители столичного района Гольяново, в том числе жильцы строящихся комплексов «Level Амурская» и «Амурский парк». Путь до подземки для них сократится примерно в 2 раза – с 25 - 30 до 12 - 15 минут пешком. Для этого между вокзалом и жилыми кварталами Гольяново появится пешеходная зона с велодорожками, велопрокатом и парковками для велосипедов.

Теперь через ТПУ «Черкизово» будет проходить на треть больше пассажиров – до 75 тысяч человек в сутки, в том числе 24,5 тысячи пассажиров дальних поездов.

Кроме того, нагрузка на станции метро «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также «Чкаловскую» Люблинско-Дмитровской линии снизится на 25 тысяч человек в сутки.

КСТАТИ

До сих пор в столице пассажиров поездов принимали 9 железнодорожных вокзалов:

- Ленинградский (действует с 1851 г.);

- Казанский и Ярославский (с 1862 г.);

- Белорусский (с 1870 г.);

- Курский (с 1896 г.);

- Павелецкий (с 1900 г.);

- Рижский (с 1901 г.);

- Савёловский (с 1902 г.);

- Киевский (с 1918 г.).

Сегодня к ним добавился новый Восточный вокзал.