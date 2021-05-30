Таксист из Дагестана, зарезавший пассажира в Москве, три года назад освободился из колонии

Таксист пытался убежать, но его догнали и скрутили случайные прохожие Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обычная поездка в московском такси закончилась кровавой разборкой. Все случилось днем в субботу, 29 мая, в столичном районе Некрасовка, что на юго-востоке Москвы. Прямо на проезжей части со свистом остановилось такси. Первым, по словам очевидцев, из машины выскочил пассажир. Позже установят, что это был 37-летний москвич, Борис Яблонский. Следом за ним из такси вышли его бывшая жена и четырехлетняя дочка. Экс-супруги ехали в гости, но с хорошим настроением сразу не задалось. С самого начала поездки Борис не нашел общий язык с 60-летним водителем такси.

- Пассажир просил водителя двигаться по тому маршруту, который он считал максимально быстрым. При этом таксист настаивал, что ехать будет только по навигатору, - рассказал kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Слово за слово и еще в машине дошло до кулаков. Борис ударил таксиста по спине, после чего последний остановил машину и следом за задиристым пассажиром выскочил на тротуар. Еще несколько минут мужчины ссорились. Экс-супруга мужчины в конфликт вмешиваться не стала: взяла дочку и ушла в сторону метро. Позже она скажет полицейским, что и подумать не могла, чем все закончится. Борис, крупный мужчина под два метра ростом и всегда мог постоять за себя. Но нож, есть нож.

- На улице пассажир еще раз удар водителя такси кулаком в лицо, после чего таксист достал из кармана куртки нож, - сообщил источник "КП" в следствии.

От ножевого ранения в сердце, Борис скончался еще до приезда скорой. Таксист тем временем попытался убежать, но его сумели догнать и скрутить случайные прохожие. Через пару минут к месту ЧП приехала полиция: таксиста арестовали.

Мужчина с первых минут воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Он оказался человеком в этих вопросах бывалым. Всего три года назад он освободился из колонии. Сидел за "Мошенничество" в особо крупном размере. В родной Махачкале мужчина занимался бизнесом и кинул нескольких партнеров. Уже после освобождения дагестанец переехал в Москву и начал таксовать. Машину он арендовал в одном из столичных таксопарков, жил в съемной квартире с другими таксистами-земляками. Судя по всему, с ножом он выходил в каждый рейс. По месту жительства мужчины уже прошел обыск. В его вещах нашли целую коллекцию заточек. Судя по материалам его первого уголовного дела, человек он вспыльчивый и агрессивный.

Что до убитого пассажира - он тоже неробкого десятка. По словам бывшей жены, мужчина за словом в карман не лез, имел проблемы с алкоголем. Но несмотря на конфликтный характер, судимостей у него не было. Официально 37-летний мужчина нигде не работал. В ближайшее время экспертиза установит, были ли в его крови алкоголь и наркотики.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство", - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

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