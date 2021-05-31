В Щелково бизнесмен убил жену и двоих детей. Их нашли спустя месяц в запертой квартире

В Щелково бизнесмен убил жену и двоих детей.

Подмосковные следователи расследуют смерть целой семьи в городе Щелково.

Накануне в одной из квартир жилой многоэтажки нашли четыре тела - 42-летний глава семейства Фируз, его 40-летняя супруга Юлия и их дочери, 11 и 17 лет. Погибший был местным бизнесменом, занимался торговлей.

- Входная металлическая дверь была закрыта изнутри, а окна открыты на небольшое проветривание, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Москве Ольга Врадий.

Женщина и дети были убиты ножом, на их телах десятки колотых ран. А вот мужчина - без видимых повреждений.

- На данный момент основная версия случившегося - мужчина сначала убил жену и детей, а потом покончил с собой, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья Михайловых (фамилия изменена- прим.ред) переехала в Россию несколько лет назад из Таджикистана. Добытчиком был Фируз, жена Юлия не работала, сидела дома с детьми. Девочки учились в одной из школ севера Москвы, но в нынешнем году родители вдруг перевели обеих на домашнее обучение - это значит, что педагоги присылали им задания, а школьницы должны были время от времени рассказывать выученный материал по видеосвязи.

Подмосковные следователи расследуют смерть целой семьи в городе Щелково.

- Они сначала жили у нас в Головинском районе, но потом семья переехала в Щелково, - рассказала «КП» знакомая убитых девочек. - Ездить оттуда каждый день на север Москвы было невозможно - это часа 2 в одну сторону. Но и менять школы не стали. Поэтому девочек перевели до конца учебного года на домашнее обучение.

Предварительно судмедэксперты говорят, что тела пролежали в закрытой квартире около месяца.

Женщина и дети были убиты ножом, на их телах десятки колотых ран.

Но почему столько времени никто не хватился целой семьи?!

Как удалось выяснить «КП», еще 4 мая в полицию обращался племянник Юлии Михайловой, который сообщил, что тетя не выходит на связь.

Но жилище в Щелково вскрыли только спустя месяц - когда жилец смежной квартиры пожаловался в МЧС на сильный трупный запах.

Сейчас следователи допрашивают родственников погибшей семьи - до сих пор непонятно, почему Фируз Михайлов мог решиться на убийство своей семьи.

Девочки учились в одной из школ севера Москвы, но в нынешнем году родители вдруг перевели обеих на домашнее обучение

- С места происшествия изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших, - сообщила Ольга Врадий. - В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы. Назначено несколько экспертиз.

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