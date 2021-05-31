В Чертаново нашли отрезанную женскую ногу

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Оперативникам предстоит выяснить, кому принадлежит отрезанная часть тела и как она оказалась в реке недалеко от жилых домов на юге столицы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в полицию позвонила испуганная женщина, которая сообщила, что увидела в реке Городня в районе Южное Чертаново части человеческого тела. По словам очевидицы, она прогуливалась утром по парку и заметила в воде что-то странное, а когда подошла ближе - разглядела фрагменты человеческой ноги. Прибывшие на место полицейские подтвердили криминальную находку, извлекли ее из реки и вызвали на место коллег из следственного комитета.

«Полицейскими извлекли из реки Городня фрагмент человеческой стопы, предположительно женской. Преступление произошло примерно две недели назад. Фрагмент тела направлен в бюро судмедэкспертизы.» - рассказал KP.RU источник в првоохранительных органах

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Оперативникам предстоит выяснить, кому принадлежит отрезанная часть тела и как она оказалась в реке недалеко от жилых домов на юге столицы. Сейчас полицейские отсматривают уличные камеры наблюдения рядом с местом происшествия и ищут любые зацепки, которые помогут отыскать жертву и преступника.