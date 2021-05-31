После капремонта открылся Дворец бракосочетания на Бутырской улице в Москве Фото: Shutterstock

Мэр столицы Сергей Собянин открыл сегодня, 31 мая, обновленный Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице. Капремонт в нем проводили с марта прошлого года.

«Этот ЗАГС в Савеловском районе, пожалуй, самый популярный Дворец, находился в достаточно сложном техническом состоянии, - сказал Собянин. - Его полностью реконструировали, и сегодня это первоклассный Дворец, который еще многие-многие годы будет местом, где заключаются в торжественной обстановке браки москвичей. Многие браки, многие семейные отношения начинались именно в этом историческом здании».

По его словам, за последние годы столичная система ЗАГСов сильно изменилась.

«Большинство услуг ушло в многофункциональные центры «Мои документы», - напомнил мэр. - Более того, там даже начали заключать браки. Конечно, многим москвичам необходима торжественная обстановка при регистрации брака, для этого мы открыли множество уникальных площадок. Сегодня можно зарегистрировать брак в Останкинской телебашне, в «Лужниках», «Сити» и даже планетарии. Но, тем не менее, все равно огромной популярностью пользуются исторические дворцы бракосочетания».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Дворец бракосочетания № 4 считается самым большим и популярным ЗАГСом столицы. Двухэтажное здание построили на Бутырской улице 35 лет назад. Его площадь – 2,5 тысячи квадратных метров.

До 2019 года он оставался единственным московским ЗАГСом, где могли заключать брак иностранцы. Теперь такая услуга действует во всех городских ЗАГСах.

Во время капремонта во Дворце бракосочетания № 4:

- заменили инженерные системы и кровельные покрытия;

- поставили 39 новых окон и 65 дверей;

- сделали дизайнерскую отделку внутренних помещений;

- утеплили фасад;

- провели перепланировку;

- около здания разместили парковку на 86 машиномест, в том числе 11 мест для инвалидов;

- сохранили и отреставрировали исторические детали – широкую мраморную лестницу из 32 ступеней, ведущую на 2-й этаж, люстру в главном зале, колонны;

- на первом этаже уложили новый пол из мрамора;

- открыли два дополнительных зала для церемоний - малый зал площадью 55 квадратных метров вместимостью до 22 человек и зал бракосочетания для инвалидов площадью 46 квадратных метров на 7 - 10 человек.

Теперь в здании площадь для торжественной регистрации брака выросла до 1 300 квадратных метров, включая просторные фойе с местами для гостей на первом и втором этажах.

Во время церемонии в главном зале играет бесплатная живая музыка. При этом все залы оснащены звуковой аппаратурой. При желании молодожёны могут отказаться от традиционного марша Мендельсона и выбрать другую мелодию.

После ремонта Дворец бракосочетания № 4 сможет проводить примерно на 40% больше церемоний заключения брака – до 10 тысяч в год.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первые после капремонта здания свадьбы обновлённый Дворец бракосочетания на Бутырской улице примет уже завтра, 1 июня.

При этом Дворец переводится на 7-дневную рабочую неделю - с воскресенья по среду с 9.00 до 18.00, с четверга по субботу с 9.00 до 20.00.

ПЛАНЫ

До конца 2021 года в столице завершится капитальный ремонт Люблинского отдела ЗАГС (8-я ул. Текстильщиков, д. 14, ЮВАО).

До конца 2022 года построят ЗАГС и Центр социальной защиты населения в Южном Бутове (ул. Брусилова, д. 21, стр. 3, ЮЗАО).

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве работают:

- 34 отдела ЗАГС;

- 6 Дворцов бракосочетания;

- более 30 площадок для выездной регистрации брака – в старинных особняках, музеях, на стадионах и смотровых площадках;

- архивно-информационный отдел и 8 административных офисов ЗАГС.