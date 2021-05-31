Каких змей можно встретить в лесах под Москвой и чем они опасны

Повстречать гадюку средь бела дня в Подмосковье вполне реально. Фото: Shutterstock

Недавно бродил по Шатурскому району Подмосковья, поил лесных комаров своей кровушкой. И внезапно на тропе наткнулся на змею. Точнее, увидел её под своим ботинком. Никогда не думал, что такая мелкая тварь может так меня напугать. Подоспевший на помощь фотокор «КП» Миша Фролов сурово констатировал: это, Паша, была гадюка. Ядовитая. Отбежав на безопасное расстояние, я даже осмотрел подошву. Не прокусила ли.

Дома Миша показал снимок жене. Та с первого взгляда определила, что это медянка обыкновенная. Она, в отличие от гадюки, не кусается, питаясь в основном ящерицами, мышками, полёвками и другими зверьками.

- А я уже всем рассказал, что убегал от ядовитой змеи, - признался я Мише расстроенным голосом. - И даже немного приукрасил. Сказал, что она гналась за мной, но я оказался быстрее…

На самом деле, повстречать гадюку в Подмосковье и, правда, можно. Особенно в теплый денек, когда она выползает из своей расщелины на какую-нибудь полянку погреться на солнце. Беспокоить ее не рекомендуется. Змея решит, что вы на нее нападаете и, встав в угрожающую позу, тоже начнет атаковать. Яд ее хотя и не смертелен, но крайне неприятен.

- У человека опухнет место укуса, будет довольно долго болеть, начнется головокружение, поднимется температура, - сообщил «КП» кандидат биологических наук, составитель второго издания Красной книги Москвы Борис Самойлов (в 2018 году вышло третье издание). - Если гадюку не провоцировать, сама она никогда не нападёт.

- Так как же отличить опасную змею от безвредного ужа, например?

- Начнем с того, что речь идет о трех видах, которые обитают на территории столицы и области (правда, встретить в Москве ядовитую гадюку почти нереально - водится в малом количестве и только в Лосином острове). Это уж, медянка и гадюка. В целом они все друг на друга похожи, могут иметь самый разный окрас. И черный, и серый, и бурый. Но есть главный признак, по которому можно сразу определить ужа (у нас это самый массовый вид, а потому именно его чаще всего встречает человек). Уж имеет характерные желтые пятнышки у основания головы (или оранжевые, или беловатые). Если они есть, можно выдохнуть. Змея абсолютно безопасная. Голова у неё овальная. Зрачки круглые.

Медянка обыкновенная (Сoronella austriaca). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам Самойлова, медянка тоже не кусается, да и встречается реже. В основном в южной части Подмосковья. Спина у нее рыжеватая (отсюда и название). Голова плоская, сливается с туловищем. Щитки на голове гораздо крупнее, чем у гадюки. Зрачки круглые, красноватые. Когда-то на Руси ходило поверье, что у этой рептилии все-таки есть яд, но губительно на человека он может подействовать лишь на закате.

Ну и гадюка. Окрас самый разнообразный, но чаще всего однотонный черный, серый или коричневый (попадаются с зигзагообразным рисунком из тёмных ромбов - «каинова печать»). Зрачки вертикальные, способные расширяться до размера глаз. Длина около метра. Пасть во время агрессии открывается под углом 180 градусов. Если это произошло рядом с вами и на верхней челюсти змеи вы увидели пару здоровенных клыков (до 4 см), точно гадюка. Ещё у нее голова треугольной формы.

Морда у гадюки - типичной для многих ядовитых змей формы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медянка не выглядит столь брутально. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Ни в коем случае нельзя гадюку трогать или пугать, - ещё раз подчеркнул Борис Самойлов. - При встрече с ней нужно медленно, без резких движений начать удаляться. В лес ходить в плотной высокой обуви и в штанах. Во время прогулки внимательно смотреть под ноги.

Гадюка обыкновенная, она же - Vipera berus. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В «Мосприроде» также напомнили, что обнаружив змею во дворе или в помещении, необходимо позвонить в общегородской контакт-центр по телефону: +7 (495) 777-77-77. Если же вас всё-таки укусила гадюка, старайтесь находиться в тени, а не на открытом солнце, наложите давящую повязку (но не жгут), пейте много воды, уменьшите нагрузку на конечность, приложите к ранке что-нибудь холодное (если есть). Ну и, конечно, по возможности, как можно быстрее обратитесь к врачу.

Иногда даже советуют отсосать яд ртом. Однако специалисты не рекомендуют это делать. По словам заместителя главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Петра Давыдова, таким методом можно занести инфекцию, которая впоследствии будет протекать неблагоприятно. При этом врач признаёт, что в целом таким способом можно удалить 50% яда и это действительно снизит аллергическую реакцию. Но так как укус гадюки не смертелен (в отличие, например, от укуса кобры), лучше обратиться к медикам.

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