Курсы финансовой грамотности для таксистов: как не нарваться на мошенников и не влезь в долги из-за взятой в кредит машины

Курсы финансовой грамотности для водителей проводятся онлайн, посещать учебный класс не нужно

В интернете последнюю неделю обсуждаются новые курсы финансовой грамотности для водителей такси, разработанные Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России. Информация о курсе впервые появилась в новостном канале “Таксистка”, куда один из подписчиков прислал ссылку из приложения для водителей Яндекс.Про. Судя по скриншотам, курс должен обезопасить таксистов от финансовых ошибок и избегать мошеннических схем. Звучит интересно. Многие пользователи начали спрашивать, как записаться на эти занятия. Просили поделиться ссылками. Некоторые водители отвечали, что получали push-уведомление об этих курсах в Яндекс Про. Другие уверяли, что им такие сообщения не приходили, и как попасть на курсы, они не знают.

«Комсомолка» решила выяснить, чему учит таксистов Минфин.

КУРСЫ - РЕАЛЬНЫЕ, НЕ ФЕЙК И НЕ СПАМ

Корреспондент «Комсомольской Правды» попытался самостоятельно записаться на эти курсы для водителей онлайн, однако безуспешно: набор людей на данный момент прекращен.

Что нам удалось узнать.

Курсы финансовой грамотности для водителей проводятся онлайн, посещать учебный класс не нужно. По имеющейся в открытом доступе информации, каждый урок занимает примерно 15-20 минут. Подача материала состоит из текстовой части, видео по теме и проверочных заданий, которые представлены в виде вопросов в формате квиза. Такой формат обучения считается более простым и доступным для понимания, и в тоже время более занимательным, чем обычные лекции.

На курсах водители смогут научиться правильно планировать свои расходы, подскажут, какие моменты следует учитывать при выборе страховки, и как не попасть в долговую кабалу

- Курс финансовой грамотности состоит из нескольких тематических блоков, - сообщила Анна Харнас, руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России. - Отдельное внимание будет направлено на то, чтобы научить водителей распоряжаться деньгами. Мы хотим рассказать, как приумножать доходы, куда вкладывать, какие инструменты использовать, чтобы инфляция не съела большую часть сбережений.

Есть отдельная глава о выборе страховок. Каким бы простым, на первый взгляд не казался этот вопрос, практика показывает, что при выборе этого продукта многие водители допускают ошибки. Покупают иногда самый дешевый полис, надеясь сэкономить, а потом, в случае ДТП, переплачивают втройне, залезают в кредиты, попадают в долговую яму. От этих ошибок специалисты Минфина помогут уберечь слушателей курса.

ЧТО ДУМАЮТ ОБ УРОКАХ ТАКСИСТЫ

- Мне кажется, что курсы Минфина подойдут как новичкам, так и профи, - говорит автор блога “Таксистка” Екатерина, которая сама работает в такси почти пять лет. - Хоть таксопарки с агрегаторами сейчас помогают водителям разобраться в финансовых вопросах, ни таксопарк, никто другой не убережет таксиста, если он решил взять в кредит машину, за которую не может расплатиться. Мошенников тоже никто не отменял - иногда встречаются недобросовестные партнеры, которые могут просто кинуть водителей, а далеко не все таксисты знают, как правильно выбирать тот же таксопарк. Встречаются люди, которые работают в такси, чтобы закрыть предыдущие кредиты, но набирают ради этого новые, и это тоже порой заканчивается печально. Уроки финансовой грамотности лишними не будут. Я бы сама пошла на такие курсы ради проверки собственных знаний.