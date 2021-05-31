Платной парковки не будет: власти услышали москвичей из Бескудниково

Жильцы в буквальном смысле стали «отвоевывать» свою территорию, ведь у тех, кто привез блоки и будку, не было никаких разрешающих документов Фото: Алиса ТИТКО

Городские власти услышали пожелание москвичей оставить придомовую территорию возле многоэтажек на Бескудниковском бульваре, как бесплатную парковку «для своих», а не делать из нее платную перехватывающую парковку. И это несмотря на то, что земельный участок является собственностью Москвы.

Своим мест не хватает

Местные жители удивились, когда вечером 28 мая во двор между корпусами 3 и 4 дома №6 на Бескудниковском бульваре неизвестные привезли бетонные блоки и металлический павильон.

- Все, будут делать из нашей стоянки платную парковку. А куда нам машины девать? По квартирам забирать? Реально же все дворы переполнены, тут своим еле мест хватает, - говорит местный житель Кирилл.

- А вдруг какие-то самозванцы, будка какая-то ржавая, старая. Говорят, что охранники. Кто такие? – удивился москвич Александр.

Жильцы вызвали наряд полиции и в буквальном смысле стали «отвоевывать» свою территорию, ведь у тех, кто привез блоки и будку, не было никаких разрешающих документов.

- Люди не представились, у них на руках был документ на аренду земли, но на период 11 месяцев еще в 2019 году. То есть договор истек, - подтвердили сотрудники МВД.

- Никакие работы по вашему адресу не запланированы, - сказали по телефону в едином контакт-центре «Московский транспорт».

Силами ГБУ «Жилищник», которые подтвердили, что никаких распоряжений на размещение оборудования не было, бетонные блоки в полночь увезли на тракторах к отделению полиции. Утром 29 мая забрали и металлический павильон.

28 мая во двор между корпусами 3 и 4 дома №6 на Бескудниковском бульваре неизвестные привезли бетонные блоки Фото: Алиса ТИТКО

Все остается, как было

Непрошенные гости покинули территорию. Но местные жильцы так и не поняли, что это было и быстро организовали общественную группу, обратились в Управу Бескудниковского района, подключили депутатов. Как говорится, стали бить во все колокола и говорить, что у них забирают двор.

- На этом месте еще при Лужкове хотели построить жилой дом, местные сказали, что детям тогда вообще негде будет гулять. Потом предложили построить многоуровневый паркинг, опять же мы сказали, что это будет нарушать безопасность и уют двора. Четыре года назад поставили вопрос: детскую площадку или оставить место для стоянки машин, которые принадлежат жильцам. Решили оставить часть зеленой зоны, где выгуливают собак и играют дети, и часть под бесплатные машиноместа. Причем тут и зеленые деревья есть, а какой вид на Храм святителя Иннокентия, а нам предлагают заборы и платную парковку – не надо, - говорит местная жительница Наталья.

- Вспомните, какие заносы были зимой, все выходили и помогали друг другу расчищать машины. Все очень дружно, никто ни с кем не ругается за места, но реально хватает только своим, - говорит автовладелец Николай.

Активисты за выходные дни составили коллективные обращения, которые передали в Управу Бескудниковского района, обратились за помощью во все правительственные структуры. Выяснили, что на территории стоят автомобильные знаки «Жилая зона».

- Надеемся, что нам оставят нашу территорию. У нас лет 30 здесь не было метро, многие купили себе машины для удобства перемещения по городу и на дачу, отвезти детей в школу. А теперь рядом построили станцию «Верхние Лихоборы», кто-то, конечно, пользуется – это классно. Но нам-то, автомобилистам, куда теперь? Фактически нас выгоняют из своих же дворов и принуждают платить по 1000 рублей в месяц, а это 12 тысяч рублей в год. Мы так не хотим, - говорит местная жительница Светлана.

Силами ГБУ «Жилищник», которые подтвердили, что никаких распоряжений на размещение оборудования не было, бетонные блоки в полночь увезли на тракторах Фото: Алиса ТИТКО

«КП» отправила запрос в городские службы, чтобы выяснить обстоятельства.

- Земельный участок рядом с домом №6, корпус 3 по Бескудниковскому бульвару является собственностью Москвы. Этот участок не относится к дворовой или придомовой территории, он является территорией общего пользования. Участок передан в безвозмездное пользование ГКУ «АМПП» в 2019 для организации там плоскостной парковки со шлагбаумом абонементного типа. В соответствии со статьей 621 ГК РФ, договор ежегодно продлевается автоматически, если не был расторгнут сторонами, - прокомментировали kp.ru в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Платной парковки не будет Фото: Алиса ТИТКО

Как объяснили в «АМПП», обустройство организованной плоскостной парковки дало бы местным автомобилистам приоритет при парковке рядом с домом. Но так как местные жители оказались против, то металлический павильон и бетонные блоки увезли. Платную парковку обустраивать не будут. Не исключено, что для перехватывающей парковки найдут более удобную территорию, тем более возле другого выхода из метро (к Дубнинской улице) рядом строят новые дома и людям действительно понадобятся машиноместа.