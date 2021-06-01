В Москве косят траву, чтобы обезопасить жителей от клещей

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Несмотря на недавнее похолодание, сезон клещей в самом разгаре. Кровососы поджидают своих жертв на травинках, а потому высокую зелень в столице решили подстричь. Особенно это касается участков рядом с больницами, детскими садами, магазинами.

В последний день весны, например, к покосу приступили коммунальщики в районе Преображенское. Как объяснили «КП» в ГБУ «Жилищник», его проводят лишь там, где трава выше 10 см, при этом срезают ее не под самый корень, а оставляют 3-5 см.

- Скос будем проводить каждые 15-20 дней, - добавили в управляющей компании.

Тем временем, специалисты Роспотребнадзора также продолжают вести работы по уничтожению инфекционных паразитов. Особое внимание к тем районам, где в прошлые годы уже фиксировался всплеск активности клещей.

- В этом году в столице с начала сезона обработано 2961,79 га территории, против 1337,89 га в прошлом году, - рассказали «КП» в городском управлении Роспотребнадзора. - Что касается прививок, то тут тоже наблюдается существенный рост. В этом году с 1 января против клещевого вирусного энцефалита привились 23 603 человека, из них 8 683 ребенка, что более чем в 2 раза превышает число лиц, получивших прививки в прошлом году.

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