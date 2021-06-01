Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов: «В столице отреставрируют церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке»

Церковь Воскресения Словущего считается образцом небольшого посадского храма XVII века.

До конца 2022 года в столице планируется завершить реставрацию посадского храма XVII века – церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Конкурс на реставрационные работы опубликован на портале госзакупок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году отреставрирован главный фасад здания, в порядок привели белокаменное убранство и обновили позолоту на крестах, - отметил заммэра. - Теперь предстоит вернуть исторический облик интерьерам здания, а также восстановить кирпичную кладку внутренних стен. Работы также коснутся живописи в трапезной части и колокольне, иконостаса, пола. Ремонт в здании должен завершиться в течение 14 месяцев с даты заключения контракта».

Кроме того, в церковном здании в Брюсовом переулке обновят инженерные коммуникации, поставят новые светильники наружного освещения, проведут благоустройство и озеленение вокруг храма.

Работы по сохранению здания с приспособлением его к современному использованию проходят по государственной программе Москвы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия». За реставрацией следит Департамент культурного наследия Москвы. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 23 июня включительно.

«Поскольку здание является объектом культурного наследия, к участникам закупки будут предъявляться особые требования, - сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Подать заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием смогут компании, уже имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации объектов культурного наследия».

Напомним, церковь Воскресения Словущего считается образцом небольшого посадского храма XVII века. Здание формирует облик Брюсова и Елисеевского переулков. Впервые храм был отмечен на плане Москвы в 1596 - 1598 годах.