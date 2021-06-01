Малый и средний бизнес Москвы получит более 30 помещений в льготную аренду

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На электронные торги в Москве в аренду от города выставлены 33 нежилых помещения площадью от 13,3 до 377,2 квадратного метра. Все они предлагаются на льготных условиях для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Программа льготной аренды для представителей малого и среднего бизнеса действует в Москве с 2017 года, - сказал заммэра. - За это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше 1,7 тысячи помещений. Только в первом квартале 2021 года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города 140 нежилых помещений общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров. В аукционах приняли участие 1,2 тысячи предпринимателей, средняя конкуренция составила более 8 участников на лот. Предложенные сейчас помещения в девяти округах столицы можно будет арендовать на льготных условиях на 10 лет».

Цена годовой аренды начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвалов и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения. В специальных аукционах вправе участвовать только представители малого и среднего бизнеса.

«Больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства выставлено на севере и на юге – по шесть объектов, - рассказал руководитель городского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - На юго-востоке и востоке города — по пять, на юго-западе - четыре, в Зеленограде - три, на северо-востоке - два, на западе и северо-западе - по одному. Все они имеют свободное функциональное назначение и размещаются на первых этажах и в подвалах жилых многоэтажных домов».

По всем объектам ведется заявочная кампания. Аукционы пройдут в электронной форме. Документация и характеристики других объектов, предлагаемых в аренду, опубликованы на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Некоторые из представленных лотов можно изучить в режиме онлайн с помощью функции 360, которая позволяет совершить виртуальную экскурсию и увидеть помещение в формате 3D.