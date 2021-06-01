Мошенница притворилась соседкой и украла у пожилой москвички более 1 млн рублей

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает аферистку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратилась 82-летняя москвичка Марина К.* Пенсионерка сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенницы и отдала ей все свои сбережения.

Марина Петровна рассказала, что прогуливалась в районе Лихоборской набережной, когда к ней вдруг подошла некая девушка с просьбой о помощи. Пожилая женщина приняла незнакомку за свою соседку, спутав похожую внешность, а аферистка быстро смекнула, что ее приняли за другую и подыграла Марине Петровне.

Лже-соседка напросилась к старушке домой, где поделилась своими невзгодами и попросила одолжить ей крупную сумму буквально на несколько часов, до вечера. В залог девушка предложила оставить две золотые цепочки. Добродушная Марина Петровна не смогла отказать, тем более будучи уверенной, что разговаривает с юной соседкой по лестничной клетке. Пенсионерка достала свои сбережения и отдала девушке.

«После того как неизвестная девушка получила деньги, она сразу же скрылась в неизвестном направлении. Спустя некоторое время Марина К.* почувствовала неладное и решила сходить к той самой соседке домой, где и обнаружила, что общалась совершенно с другой девушкой. Пожилая женщина сразу обратилась в полицию. Общий ущерб от действий мошенницы составил 1 050 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия оперативники проверили оставленные в залог золотые цепочки - они тоже оказались поддельными. В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает аферистку, которая выдала себя за соседку пожилой женщины и украла у нее все сбережения.

Марина Петровна запомнила немного - темноволосая девушка на вид 25 лет, ростом около 165 см, обычного телосложения. Под подобное описание подходят слишком много граждан, поэтому главный шанс вычислить воровку - изучить камеры уличного наблюдения, на которые могла попасть аферистка, когда убегала из квартиры пенсионерки.

* - имя изменено.

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