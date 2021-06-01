Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Экспорт детских игрушек из столицы вырос на четверть»

Детские игрушки из Москвы экспортируются в 46 стран мира. Фото: Shutterstock

Московские компании экспортировали в первом квартале 2021 года детские игрушки на сумму 13 миллионов долларов США. Это на 25,6% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Такие данные сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале этого года наибольший рост – в 3,5 раза – показал экспорт набивных игрушечных животных, сумма поставок составила 1,53 миллиона долларов США, - отметил заммэра. - Лидерами по объему экспорта в денежном выражении стали наборы игрушек. Сумма их экспорта составила 2,99 миллиона долларов США, прирост к тем же месяцам прошлого года – 31,9 процента. Спросом пользуются также пластмассовые игрушки и наборы для конструирования – 2,70 миллиона долларов США, рост составил 20,8 процента».

Детские игрушки из Москвы экспортируются в 46 стран мира, в том числе в США, Великобританию, Армению, Италию и Литву.

В этом году основными странами-импортёрами стали: Казахстан, закупивший продукции на 6,73 млн. долларов США, Беларусь – с объёмом импорта в 3,79 млн. долларов США и Бельгия – объём экспорта в эту страну составил 1,07 млн. долларов США. Причем в первом квартале 2020 года бельгийцы практически не закупали московские игрушки.

«Казахстан и Беларусь уже «привычные» рынки для московских экспортеров – столичные компании экспортируют свою продукцию в эти страны на протяжении многих лет, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Новым направлением в списке топ-стран стала Бельгия. Это связано со стремительным ростом московского экспорта набивных игрушек. В Бельгию Москва поставила такие игрушки впервые. Сейчас на эту категорию товаров приходится около 99 процентов от всего объёма столичного экспорта игрушек в эту страну».

КОНКРЕТНО

По данным Центра «Моспром», в 2020 году столица стала лидером по экспорту пластмассовых игрушек и детских наборов для конструирования, занимая 71,5% от общероссийского экспорта.

Среди детских товаров, по которым на Москву приходится более половины общероссийского экспорта:

- игрушки на колесах, включая трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили (доля – 62,7%);

- не пластмассовые игрушки со встроенным двигателем - 61,6%;

- не набивные игрушки, изображающие животных и других существ - 57,2%;

- игрушечные музыкальные инструменты и устройства - 53,3%.