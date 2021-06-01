Коттеджный поселок «Березки River Village» победил в международном конкурсе «Рекорды Рынка Недвижимости 2021»

Коттеджный поселок «Березки River Village» занял первое место в международном конкурсе «Рекорды Рынка Недвижимости 2021». Проект группы компаний «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») победил в номинации «Объект 5 звезд *****». Награду победителям вручили 28 мая во время торжественной церемонии в Triumph Event Hall на Кутузовском проспекте. Всего в 2021 году на соискание профессиональной премии, ежегодно отмечающей заслуги застройщиков, было подано 250 заявок. Только 25 из них были признаны лучшими и получили почетные статуэтки.

Элитный коттеджный поселок «Березки River Village» расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. На территории в 60 га разместилась 151 частная резиденция площадью от 472 до 1640 квадратных метров. Каждая из них построена по уникальному проекту на участках от 20 до 50 соток. Владельцам резиденций доступна вся необходимая инфраструктура: не выезжая за пределы поселка, они могут посетить фитнес-клуб, рестораны, салоны красоты. В 2019 году на территории «Березки River Village» заработали детский сад и кампус «Горки» международной инновационной Cambridge International School. А в начале этого года в поселке открылся многофункциональный спортивный комплекс с собственной крытой ледовой ареной. Детская, спортивная и досуговая инфраструктура занимает не менее 15% от территории поселка и бережно вписана архитекторами в природные ландшафты.

- В каждом своем проекте «Галс» поддерживает самые высокие стандарты качества. Элитный коттеджный поселок «Березки River Village» – это европейский модернизм в новом прочтении в окружении прекрасной подмосковной природы, - комментирует директор по внешним коммуникациям ГК «Галс» Ирина Бурдельная. - Проект является настолько самобытным и уникальным, что я уверена, он будет востребован и актуален долгое время. Спасибо организаторам конкурса и уважаемому жюри за признание и высокую оценку.

Международная премия «Рекорды Рынка Недвижимости» - ежегодная награда, присуждаемая профессиональным сообществом за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Победители выбираются в три этапа путем беспристрастного голосования. Премия помогает определить лучшие проекты и самых талантливых застройщиков как в России, так и за рубежом. Организатором премии выступает Московский Бизнес Клуб.

Ранее коттеджный поселок «Березки River Village» получил еще одну награду, победив в европейском конкурсе European Property Awards 2017-2018. Он стал лучшим среди российских проектов в двух категориях: Multiple Residence Architecture и Mixed Use Development.