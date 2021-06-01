Более 70 торговых точек с клубникой открылись в Москве

В ближайшие недели клубнику в столицу привезут производители из Московской и других областей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
На календаре - лето! В столице официально стартовал сезон фруктов и ягод. Сегодня, 1 июня, по всему городу открылись первые 77 площадок для торговли клубникой и земляникой. Больше всего точек - 15 - в Центральном округе (см. список ниже).
- В этом году в городе утверждены 174 адреса (в 2019-м их было 150. - Прим.), где производители будут продавать ягоды, - рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - Сначала клубнику везут к нам из 15 регионов преимущественно южных, таких, как Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Марий Эл. Пока работают 77 площадок, по мере созревания ягоды их количество будет увеличиваться. Цены на товар определяют сами предприниматели, есть и от 150 рублей, и до 300 рублей.
В ближайшие недели клубнику в столицу привезут производители из Московской и других областей. По традиции все продавцы получают торговые места бесплатно.
На прилавках - более 10 сортов клубники и земляники. Среди них - «Альба», «Ольвия», «Октава», «Мальвина», «Пегас», «Зенит», «Великобритания», «Баунти».
В этом году в столице утверждены 174 адреса, где производители будут продавать ягоды.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По информации производителей клубники и земляники, цены на ягоду стартуют от 150 рублей за 1 килограмм в зависимости от сорта.
Палатки с клубникой ежедневно открыты с 9.00 до 21.00. Ориентировочно они будут работать до 1 августа.
НА ЗАМЕТКУ
Центральный округ
ул. Арбат, вл. 35
ул. Бауманская, вл. 33, корп. 2
ул. Б. Бронная, вл. 11
ул. Дружинниковская, вл. 15
ул. 1-я Дубровская, вл. 1-3
ул. Еланского (при входе в сквер Девичьего поля)
ул. В. Красносельская, вл. 15-17
пр-т Мира, вл. 39
ул. Новослободская, вл. 48
Олимпийский пр-т, вл. 24
Тишинская пл., вл. 6
Тургеневская пл., вл. 2
М. Чудов пер., вл. 5-8
ул. Шаболовка, вл. 26-28
Шмитовский пр-д, вл. 16, стр. 2- 18А, стр. 1
Северный округ
ул. Ангарская, напротив вл. 37/18
ул. Дубнинская, вл. 10, корп. 1
ул. С. Ковалевской, вл. 2
Ленинградский пр-т, вл. 33; вл. 71А
ул. Нарвская, вл. 9А-11
Ст. Петровско-Разумовский пр-д, вл. 1/23
ул. Флотская, вл. 50
Северо-Восточный округ
ул. Академика Королева, вл. 8А
ул. Декабристов, вл. 8
ул. Кашенкин Луг, вл. 6, корп. 3
ул. Летчика Бабушкина, вл. 31
ул. Малыгина, вл. 5
проспект Мира, вл. 120; вл. 169, корп. 1
ул. Мурановская, вл. 7/1
Северный б-р, вл. 3, корп. 2
ул. Снежная, вл. 13, корп. 1
ул. Фонвизина, вл. 5
ул. Хачатуряна, вл. 20А
ул. Широкая, вл. 9, корп. 1
Восточный округ
ул. Вешняковская, вл. 6
ул. 2-я Владимирская, вл. 43/23
Зеленый пр-т, вл. 56; вл. 77; вл. 81
ул. Новокосинская, вл. 32
ул. 9-я Парковая, вл. 68, корп. 5
ул. Первомайская, вл. 77; вл. 107 А
ул. Перовская, вл. 35А
ул. Саянская, вл. 5а
ул. 2-я Сокольническая, вл. 3
ул. Уральская, вл. 4; вл. 8
Юго-Восточный округ
ул. Авиамоторная, вл. 14
ул. Краснодарская, вл. 51
ул. Маршала Чуйкова, вл. 4
Ферганский пр-д, вл. 10
Южный округ
ул. Бирюлевская, вл. 15
Варшавское ш., вл. 135Б
ул. Воронежская, вл. 6
Каширское ш., вл. 26, корп. 1
ул. Лебедянская, вл. 17
ул. Липецкая, вл. 7
ул. Нагатинская, вл. 35
ул. Севанская, вл. 15, корп. 1
ул. Судостроительная, вл. 29
ул. Ялтинская, вл. 2А
Западный округ
ул. Дубравная, вл. 38
ул. Маршала Бирюзова, вл. 19; вл. 44
3-й Митинский пер., вл. 3
ул. Народного Ополчения, вл. 45
Осенний б-р, вл. 12, корп. 2
Планерная ул., вл. 7, корп. 1; вл. 12, корп. 1
Славянский б-р, вл. 5
ул. Сходненская, вл. 37
ул. Таллинская, вл. 7